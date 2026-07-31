Private credit-marknaden ångar på – trots varningsropen

Privatkreditmarknaden fortsätter att attrahera stora mängder kapital från institutionella investerare, även om tecken på ökade risker blir allt tydligare.

Kvartalsrapporter från flera av branschens största aktörer visar stabila resultat samtidigt som konkurserna ökar och investerare begär ut mer pengar från vissa fonder.

Kapitalförvaltaren Ares Management redovisade rekordhög kapitalanskaffning under årets andra kvartal, rapporterar Reuters.

Tog in mycket pengar

Bolaget tog in motsvarande omkring 36 miljarder dollar, varav nästan två tredjedelar gick till kreditstrategier.

Förvaltat kapital ökade samtidigt med 17 procent jämfört med samma period i fjol och uppgår nu till drygt 670 miljarder dollar.

Bolaget investerade närmare 36 miljarder dollar under kvartalet men sitter fortfarande på omkring 170 miljarder dollar i ännu inte investerat kapital.

Ledningen ser tecken på att transaktionsmarknaden börjar återhämta sig efter en svag period då geopolitisk osäkerhet dämpade aktiviteten. Det har också funnits skeptiker som har kallat det för ”en tickande bomb”.

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