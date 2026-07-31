Det är inga problem för många private credit-bolag att få in pengar. Men lånen som inte betalas tillbaka blir allt fler.
Private credit-marknaden ångar på – trots varningsropen
Privatkreditmarknaden fortsätter att attrahera stora mängder kapital från institutionella investerare, även om tecken på ökade risker blir allt tydligare.
Kvartalsrapporter från flera av branschens största aktörer visar stabila resultat samtidigt som konkurserna ökar och investerare begär ut mer pengar från vissa fonder.
Kapitalförvaltaren Ares Management redovisade rekordhög kapitalanskaffning under årets andra kvartal, rapporterar Reuters.
Tog in mycket pengar
Bolaget tog in motsvarande omkring 36 miljarder dollar, varav nästan två tredjedelar gick till kreditstrategier.
Förvaltat kapital ökade samtidigt med 17 procent jämfört med samma period i fjol och uppgår nu till drygt 670 miljarder dollar.
Bolaget investerade närmare 36 miljarder dollar under kvartalet men sitter fortfarande på omkring 170 miljarder dollar i ännu inte investerat kapital.
Ledningen ser tecken på att transaktionsmarknaden börjar återhämta sig efter en svag period då geopolitisk osäkerhet dämpade aktiviteten. Det har också funnits skeptiker som har kallat det för ”en tickande bomb”.
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Mötte förväntningarna
Även Ares Capital, den största börsnoterade amerikanska så kallade business development-bolaget, redovisade ett resultat i linje med analytikernas förväntningar och behöll sin utdelning.
Samtidigt rapporterade Blue Owl Capital att det förvaltade kapitalet ökade med 12 procent till 319 miljarder dollar, medan det utdelningsbara resultatet steg med 9 procent.
Samtidigt visar marknaden flera tecken på ökad press.
Enligt kreditvärderingsinstitutet Fitch steg graden av lån som inte betalades inom amerikansk privatkredit till rekordhöga 6 procent under tolvmånadersperioden fram till juni.
Slog rekord
Det är den högsta nivån som uppmätts och en ökning från 5,7 procent kvartalet innan.
Industribolag och tillverkningsföretag hade den högsta andelen betalningsinställelser, följt av vårdsektorn.
Under årets andra kvartal registrerades 32 konkurshändelser som berörde 20 nya låntagare.
Även investerarnas vilja att ta ut pengar ur privatkreditfonder ökar. Enligt investmentbanken Jefferies har inflödena till sektorn minskat med omkring 25 procent hittills i år jämfört med motsvarande period 2025.
Flera fonder har samtidigt fått in uttagsbegäranden som kraftigt överstiger de nivåer de normalt kan hantera varje kvartal.
Eftersom många privatkreditfonder bara tillåter begränsade uttag har en stor del av investerarnas begäranden skjutits fram till kommande perioder.
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