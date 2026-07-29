Vad lönar sig mest – att investera eller amortera?

Handelsbanken jämför två alternativ för bolån på 1, 5 och 10 miljoner kronor. Antingen att fortsätta amortera eller att investera den sänkta amorteringen i globala aktier med en antagen avkastning på 6 procent per år efter skatt .

Amortering motsvarar i jämförelsen en avkastning på 2 procent efter ränteavdrag, där de lägre räntekostnaderna återinvesteras.

Resultatet är, enligt Placera, tydligt. Efter 20 år kan investeringsspåret ge mellan 117 000 och 1,17 miljoner kronor mer än amortering, beroende på lånets storlek.

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Risken avgör

Banken betonar att skillnaden inte bara handlar om avkastning. Amortering ger en trygg och förutsägbar effekt, medan aktiesparande innebär svängningar som kan slå fel om pengarna behövs vid fel tillfälle.



Tidshorisonten är därför helt avgörande.Ju längre sparandet får växa, desto större möjlighet att hantera börsens variationer.

Fler faktorer spelar in

Det är viktigt att ta med sig att uträkningen visar ett potentiellt utfall. Eftersom livet inte är statiskt finns många olika faktorer som kan påverka. Handelsbanken lyfter fram krav på att amortera, räntekänslighet, buffert och livshändelser som delar av helhetsbilden.



Vad som lönar sig mest beror i slutänden på låntagarens mål, riskvilja och ekonomiska situation.

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