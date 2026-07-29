Militärens drag mot Kina: Nu säkras de kritiska metallerna

Armén har valt bolaget REalloys (NASDAQ: ALOY) för exklusiva förhandlingar om ett långsiktigt arrende vid Tooele Army Depot i Utah.

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Bolaget ska själv finansiera, bygga och driva anläggningen för tunga sällsynta jordartsmetaller, utan skattefinansierat stöd, skriver Oilprice.com.

I fokus står dysprosium och terbium, två metaller som är kritiska för precisionsstyrda vapen, elmotorer och sonarsystem. Anläggningen väntas vara i drift senast 2028.

Parallellt har REalloys stärkt sin kassa till omkring 130 miljoner dollar och tecknat avtal om råvaruleveranser från bland annat Wyoming, Appalacherna och Grönland.

I juli slöts även en avsiktsförklaring med den sydkoreanska magnettillverkaren JS Link, vilket ska täcka det sista ledet i kedjan från gruva till färdig magnet.

Deadline vid årsskiftet

Bråttom är det. Den 1 januari 2027 träder nya inköpsregler i kraft som begränsar användningen av kinesiska sällsynta jordartsmetaller i amerikanska vapensystem.

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Varje försvarsleverantör som i dag köper magneter eller magnetmaterial från Kina måste då ha ett godkänt inhemskt alternativ.

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Kvalificeringsprocessen i försvarets leveranskedjor är långsam. De leverantörer som hinner godkännas före deadline låses ofta in i program som löper i decennier, ett strukturellt övertag som växer över tid.

Kina står i dag för runt 60 procent av världens gruvproduktion av sällsynta jordartsmetaller och över 90 procent av raffineringen.