Den amerikanska armén låter för första gången ett kommersiellt bolag bygga och driva en anläggning för sällsynta jordartsmetaller på en aktiv militärbas. Beslutet är ett tydligt steg i USA:s försök att bryta Kinas grepp om de metaller som är avgörande för modern försvarsteknik.
Militärens drag mot Kina: Nu säkras de kritiska metallerna
Armén har valt bolaget REalloys (NASDAQ: ALOY) för exklusiva förhandlingar om ett långsiktigt arrende vid Tooele Army Depot i Utah.
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Bolaget ska själv finansiera, bygga och driva anläggningen för tunga sällsynta jordartsmetaller, utan skattefinansierat stöd, skriver Oilprice.com.
I fokus står dysprosium och terbium, två metaller som är kritiska för precisionsstyrda vapen, elmotorer och sonarsystem. Anläggningen väntas vara i drift senast 2028.
Parallellt har REalloys stärkt sin kassa till omkring 130 miljoner dollar och tecknat avtal om råvaruleveranser från bland annat Wyoming, Appalacherna och Grönland.
I juli slöts även en avsiktsförklaring med den sydkoreanska magnettillverkaren JS Link, vilket ska täcka det sista ledet i kedjan från gruva till färdig magnet.
Deadline vid årsskiftet
Bråttom är det. Den 1 januari 2027 träder nya inköpsregler i kraft som begränsar användningen av kinesiska sällsynta jordartsmetaller i amerikanska vapensystem.
Varje försvarsleverantör som i dag köper magneter eller magnetmaterial från Kina måste då ha ett godkänt inhemskt alternativ.
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Kvalificeringsprocessen i försvarets leveranskedjor är långsam. De leverantörer som hinner godkännas före deadline låses ofta in i program som löper i decennier, ett strukturellt övertag som växer över tid.
Kina står i dag för runt 60 procent av världens gruvproduktion av sällsynta jordartsmetaller och över 90 procent av raffineringen.
Jakten pågår på flera fronter
USA är inte ensamt om att söka alternativ.
Realtid har tidigare rapporterat att Japan för första gången lyckats ta upp djuphavslera från 6 000 meters djup i ett stabilt flöde, med ovanligt höga halter av tunga jordartsmetaller som dysprosium.
Ett storskaligt test planeras 2027 och en kommersiell bedömning väntas 2028.
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Samtidigt riktas blickarna mot Madagaskar, där USA går in med finansiering via utvecklingsbanken DFC för att utveckla ett fynd av jonisk lera med magnetkritiska metaller som neodym och terbium.
Brytning kan inledas 2028.
Gemensamt för satsningarna är målet att minska västvärldens beroende av Kina. Enligt Morgan Stanley väntas efterfrågan på magneter av sällsynta jordartsmetaller öka tre till fem gånger under det kommande decenniet, drivet av försvar, elbilar, robotik och AI.