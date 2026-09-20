Oljepriset över 100 dollar – ny flaskhals hotar

Brentoljan handlades på fredagen kring 105 dollar per fat efter att ha legat över 100 dollar under veckan. Oljepriset föll omkring en procent på torsdagen, men oron för nya störningar i Mellanösterns oljeleveranser ligger kvar. Saudiarabien arbetar, enligt Reuters, med att återställa delar av sin exportkapacitet efter drönarattacken på en viktig oljeledning, men det kan komma att ta tid.

IEA:s senaste månadsrapport visar hur kraftigt oljemarknaden har förändrats på kort tid. North Sea Dated, ett riktmärke för den globala oljehandeln, steg till i genomsnitt 91 dollar per fat i augusti. Den 9 september nådde priset 113,48 dollar.

Och det är inte bara priset på råolja som påverkas. När säkerhetsläget försämras stiger kostnaderna för att transportera oljan.

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En andra flaskhals

Tidigare har fokus främst legat på Hormuzsundet, där tankerfartyg har legat stilla under lång tid. Det har gjort att stora mängder olja inte kunnat nå sina destinationer. Den nya oron kretsar kring Röda havet och sundet mellan Jemen och Afrikas horn.

Den jemenitiska Huthirörelsen, som kontrollerar stora delar av norra Jemen och har stöd från Iran, har under de senaste veckorna stärkt sin position längs kustlinjen och trappat upp attackerna mot Saudiarabien, rapporterar Reuters.



Saudiarabiens East-West-ledning, som går från oljefälten i öster till hamnen Yanbu vid Röda havet, har länge fungerat som ett sätt att minska beroendet av Hormuzsundet. Men den 12 september stängde landet ledningen efter en drönarattack.



Saudiarabien stoppade lastningar från Yanbu och drog ned på vissa leveranser till Europa. Enligt Reuters riskerar landet att snabbt behöva använda sina lager för att upprätthålla exporten om ledningen förblir stängd.

Vilka är Huthierna? Huthierna är en jemenitisk politisk och väpnad rörelse som tog kontroll över huvudstaden Sanaa 2014. Året därpå gick Saudiarabien i spetsen för en militär koalition mot rörelsen. Efter en vapenvila 2022 minskade striderna, men konflikten har nu trappats upp igen. Iran stöder Huthierna, som nu har stärkt sin position vid Röda havet. Det gör gruppen relevant för oljehandeln eftersom attacker mot sjöfarten kan störa en viktig transportväg för olja.