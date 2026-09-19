Ny lag ska få Indien och Kina att sluta köpa rysk olja

Trots sanktioner och drönarattacker mot raffinaderier har Ryssland inte slutat sälja olja. Landet har i stället styrt om exporten från Europa till Kina och Indien.

Under de senaste åren har Kina och Indien, enligt rapporering från Financial Times, stått för omkring 85 procent av Rysslands råoljeexport. Det är den utvecklingen som den nya amerikanska sanktionslagen försöker komma åt.

Den nya lagen ger USA möjlighet att belägga de största köparna av rysk energi med tullar på upp till 100 procent när de säljer sina varor på den amerikanska marknaden.

För Indien är den amerikanska hävstången betydande. Landet är, enligt Reuters, världens tredje största oljeimportör och rysk råolja står för mer än 40 procent av Indiens totala oljeimport.



Indien har samtidigt USA som sin största exportmarknad. Ett val mellan billig rysk olja och tillgången till den amerikanska marknaden blir därför ekonomiskt mycket besvärligt.

Washington testade redan 2025 att lägga tullar på Indiska varor med hänvisning till landets köp av rysk olja. I februari 2026 togs tullarna bort efter att Trump sade att Indien hade åtagit sig att stoppa inköpen av rysk olja. Men Indien minskade bara tillfälligt sina köp. Under 2026 har importen åter ökat.

För Moskvas del kommer minskad oljeförsäljning påverka ekonomin som redan nu är påverkad av attacker mot raffinaderier.

Trump vill komma åt skuggflottan

Den nya lagen nöjer sig inte med att straffa köpare av rysk olja, den vill komma åt infrastrukturen som gör den ryska oljeexporten möjlig.



Det handlar om fartyg och företag som kringgår sanktioner genom att transportera rysk råolja, petroleumprodukter, LNG och andra energiprodukter.



USA är inte först med att rikta insatser mot den så kallade skuggflottan. Liknande försök har gjorts av bland annat EU och Storbritannien. EU hade i juli 2026 så många som 670 fartyg på sin sanktionslista.

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USA försöker nå längre genom att hota företag i andra länder med att förlora tillgången till den amerikanska marknaden och det amerikanska finanssystemet.

CSIS beskriver just tullarna och åtgärderna mot skuggflottan som verktyg som kan förändra marknadsförutsättningarna för vad Ryssland faktiskt tjänar på varje fat olja.