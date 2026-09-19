Donald Trump skrev på fredagen under en ny lag som ska göra det kostsamt att handla från Ryssland. Länder som fortsätter köpa rysk olja och gas riskerar nu tullar på upp till 100 procent. Dessutom riskerar aktörerna bakom den ryska skuggflottan att träffas av nya sanktioner.
Ny lag ska få Indien och Kina att sluta köpa rysk olja
Trots sanktioner och drönarattacker mot raffinaderier har Ryssland inte slutat sälja olja. Landet har i stället styrt om exporten från Europa till Kina och Indien.
Under de senaste åren har Kina och Indien, enligt rapporering från Financial Times, stått för omkring 85 procent av Rysslands råoljeexport. Det är den utvecklingen som den nya amerikanska sanktionslagen försöker komma åt.
Den nya lagen ger USA möjlighet att belägga de största köparna av rysk energi med tullar på upp till 100 procent när de säljer sina varor på den amerikanska marknaden.
För Indien är den amerikanska hävstången betydande. Landet är, enligt Reuters, världens tredje största oljeimportör och rysk råolja står för mer än 40 procent av Indiens totala oljeimport.
Indien har samtidigt USA som sin största exportmarknad. Ett val mellan billig rysk olja och tillgången till den amerikanska marknaden blir därför ekonomiskt mycket besvärligt.
Washington testade redan 2025 att lägga tullar på Indiska varor med hänvisning till landets köp av rysk olja. I februari 2026 togs tullarna bort efter att Trump sade att Indien hade åtagit sig att stoppa inköpen av rysk olja. Men Indien minskade bara tillfälligt sina köp. Under 2026 har importen åter ökat.
För Moskvas del kommer minskad oljeförsäljning påverka ekonomin som redan nu är påverkad av attacker mot raffinaderier.
Trump vill komma åt skuggflottan
Den nya lagen nöjer sig inte med att straffa köpare av rysk olja, den vill komma åt infrastrukturen som gör den ryska oljeexporten möjlig.
Det handlar om fartyg och företag som kringgår sanktioner genom att transportera rysk råolja, petroleumprodukter, LNG och andra energiprodukter.
USA är inte först med att rikta insatser mot den så kallade skuggflottan. Liknande försök har gjorts av bland annat EU och Storbritannien. EU hade i juli 2026 så många som 670 fartyg på sin sanktionslista.
USA försöker nå längre genom att hota företag i andra länder med att förlora tillgången till den amerikanska marknaden och det amerikanska finanssystemet.
CSIS beskriver just tullarna och åtgärderna mot skuggflottan som verktyg som kan förändra marknadsförutsättningarna för vad Ryssland faktiskt tjänar på varje fat olja.
Den nya lagen kan slå mot oljepriserna globalt
Det finns en tydlig konflikt i den amerikanska politiken. Washington vill reducera Rysslands oljeintäkter. Samtidigt kan ett kraftigt bortfall av rysk olja från världsmarknaden driva upp oljepriset.
Det är något energimarknaden redan har börjat väga in.
David Goldwyn, ordförande för Atlantic Council Global Energy Centers energirådgivning, säger till S&P Global att ett fullt genomförande av lagen kan få råoljepriset att stiga betydligt. Han bedömer att Trump kommer att behöva göra undantag för att undvika att förlora stora mängder olja från marknaden på en gång.
Ellen Wald, chef för Transversal Consulting, gör en liknande bedömning. Hon ser möjligheten att använda tullarna mot stora köpare som Indien och Kina, men pekar på att ett hårdare tryck kan höja bensin- och dieselpriserna i USA.
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