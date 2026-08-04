Aramco: Kriget har stoppat 2,6 miljarder fat olja

Att oljan har påverkats av kriget mellan USA och Israel på ena sidan och Iran på den andra har varit uppenbart.

Nu kommer uppgifter om att den globala oljemarknaden har gått miste om mer än 2,6 miljarder fat olja sedankriget bröt ut i februari.

Det uppger den saudiska oljejätten Aramcos vd Amin Nasser i samband med bolagets delårsrapport.

Kan ta upp till 18 månader

Enligt Nasser motsvarar bortfallet nästan en månads normal global oljeproduktion och har lett till kraftigt minskade lager världen över, skriver Reuters.

Han varnar för att det kan ta upp till 18 månader att återställa lagernivåerna, även om Hormuzsundet skulle öppnas omedelbart och transporterna återupptas.

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja. Den utdragna konflikten har tvingat energibolag att styra om leveranser och skapat stora störningar på den globala energimarknaden.

Trots det osäkra läget redovisade Aramco ett kraftigt förbättrat resultat för det andra kvartalet.

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