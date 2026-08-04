Det har länge larmats om oljelager som håller på att ta slut. Nu har den saudiska oljejätten satt en siffra på vad kriget inneburit.
Aramco: Kriget har stoppat 2,6 miljarder fat olja
Att oljan har påverkats av kriget mellan USA och Israel på ena sidan och Iran på den andra har varit uppenbart.
Nu kommer uppgifter om att den globala oljemarknaden har gått miste om mer än 2,6 miljarder fat olja sedankriget bröt ut i februari.
Det uppger den saudiska oljejätten Aramcos vd Amin Nasser i samband med bolagets delårsrapport.
Kan ta upp till 18 månader
Enligt Nasser motsvarar bortfallet nästan en månads normal global oljeproduktion och har lett till kraftigt minskade lager världen över, skriver Reuters.
Han varnar för att det kan ta upp till 18 månader att återställa lagernivåerna, även om Hormuzsundet skulle öppnas omedelbart och transporterna återupptas.
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja. Den utdragna konflikten har tvingat energibolag att styra om leveranser och skapat stora störningar på den globala energimarknaden.
Trots det osäkra läget redovisade Aramco ett kraftigt förbättrat resultat för det andra kvartalet.
Läs mer: Oljejättar: ”Kritiska nivåer för bensin och diesel”. Dagens PS
Högre nettovinst
Nettovinsten steg med 44 procent till 32,7 miljarder dollar jämfört med motsvarande period i fjol.
Resultatet drevs av högre priser på råolja, raffinerade oljeprodukter och petrokemiska produkter samt bolagets möjlighet att anpassa sina exportvägar.
Samtidigt växer oron för ytterligare störningar. Iranstödda Huthirebeller i Jemen meddelade förra månaden att de inför en blockad mot Saudiarabiens oljeindustri.
Därmed ökar pressen även på sjöfarten i Röda havet och på den öst–västliga oljeledningen som transporterar olja till hamnen Yanbu vid Röda havet, en viktig alternativ exportväg när Hormuzsundet inte kan användas.
Läs mer: Oljejättarnas miljardregn – tjänar stort på kris och krig. Dagens PS
Begränsad påverkan av nya attacker
Aramco uppger att attacker mot oljeanläggningar vid Röda havet under den senaste månaden orsakat vissa produktionsstörningar, men att verksamheten snabbt kunnat återställas och att den finansiella påverkan varit begränsad.
Nasser varnar samtidigt för att den globala oljeindustrin har små marginaler att hantera ytterligare störningar.
Raffinaderier runt om i världen arbetar redan nära sin maximala kapacitet, och ett större oplanerat driftstopp skulle kunna förvärra situationen ytterligare.
Läs mer: Polis använder ny spray för att stoppa brott på elsparkcykel. Dagens PS