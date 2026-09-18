Satellitbilder visar attacken mot pipelinen – katastrof för Saudiarabien

Kraftigt minskade flöden

Bedömningarna av reparationstiden varierar. Enligt en branschkälla kan en fullständig återställning ta fem till sex veckor, medan delar av kapaciteten kan komma tillbaka tidigare.

Hormuzsundet, mellan Iran och Oman, stod under första halvåret 2025 för omkring 20,9 miljoner fat petroleumprodukter per dag. Det motsvarade ungefär en femtedel av världens konsumtion.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har tillsammans alternativa pipelineleder med en kapacitet på omkring 4,7 miljoner fat per dag.

Under konflikten har oljeflödena genom Hormuz minskat kraftigt. Enligt USA energimyndighet EIA föll de från 21,6 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet 2025 till 4,9 miljoner under andra kvartalet 2026.

Samtidigt ökade flödena genom Bab el-Mandeb från 5,4 till 8,1 miljoner fat per dag.

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Sjöväg hotas av utvecklingen

Det gör den senaste utvecklingen i Jemen särskilt betydelsefull. Houthimilisen har avancerat längs landets kust mot Röda havet och nått Perim, en ö vid Bab el-Mandebs södra infart.

Därmed ökar hotet mot den sjöväg som Saudiarabien i allt högre grad behöver använda för att exportera olja.

En stängning av Bab el-Mandeb är inte nödvändig för att skapa ekonomiska problem.

Högre försäkringskostnader, omdirigerade fartyg och längre resor runt Afrika kan räcka för att begränsa transportkapaciteten.

Saudiarabiens oljeproduktion har samtidigt fallit från 10,9 miljoner fat per dag i februari till 6,2 miljoner i augusti. Brentoljan stängde på fredagen på 104,61 dollar per fat, medan WTI noterades till 100,05 dollar.

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