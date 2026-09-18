I flera veckor måste Saudiarabien klara sig utan en viktig pipeline. De upptrappade attackerna i Mellanöstern oroar nu omvärlden.
Satellitbilder visar attacken mot pipelinen – katastrof för Saudiarabien
Saudiarabiens försök att kringgå det störda Hormuzsundet har drabbats av ett nytt bakslag.
Drönarattacker har tvingat landet att stänga den så kallade East-West-pipelinen.
Det sker samtidigt som Iranallierade Houthimilisen avancerar vid Röda havets södra infart.
Fyra procent av världens oljeförsörjning
Pipelineledningen transporterar råolja från Saudiarabiens östra produktionsområden till hamnen Yanbu vid Röda havet.
Före attackerna transporterade den omkring fyra miljoner fat per dag, motsvarande cirka fyra procent av världens oljeförsörjning.
Stängningen innebär att Saudiarabien får svårare att upprätthålla exporterna efter den kraftiga nedgången i trafiken genom Hormuzsundet, skriver Oilprice.com.
Enligt Reuters kan lagren i Yanbu täcka de senaste exportnivåerna i omkring fem till sju dagar om ledningen inte åter tas i drift.
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Kraftigt minskade flöden
Bedömningarna av reparationstiden varierar. Enligt en branschkälla kan en fullständig återställning ta fem till sex veckor, medan delar av kapaciteten kan komma tillbaka tidigare.
Hormuzsundet, mellan Iran och Oman, stod under första halvåret 2025 för omkring 20,9 miljoner fat petroleumprodukter per dag. Det motsvarade ungefär en femtedel av världens konsumtion.
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har tillsammans alternativa pipelineleder med en kapacitet på omkring 4,7 miljoner fat per dag.
Under konflikten har oljeflödena genom Hormuz minskat kraftigt. Enligt USA energimyndighet EIA föll de från 21,6 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet 2025 till 4,9 miljoner under andra kvartalet 2026.
Samtidigt ökade flödena genom Bab el-Mandeb från 5,4 till 8,1 miljoner fat per dag.
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Sjöväg hotas av utvecklingen
Det gör den senaste utvecklingen i Jemen särskilt betydelsefull. Houthimilisen har avancerat längs landets kust mot Röda havet och nått Perim, en ö vid Bab el-Mandebs södra infart.
Därmed ökar hotet mot den sjöväg som Saudiarabien i allt högre grad behöver använda för att exportera olja.
En stängning av Bab el-Mandeb är inte nödvändig för att skapa ekonomiska problem.
Högre försäkringskostnader, omdirigerade fartyg och längre resor runt Afrika kan räcka för att begränsa transportkapaciteten.
Saudiarabiens oljeproduktion har samtidigt fallit från 10,9 miljoner fat per dag i februari till 6,2 miljoner i augusti. Brentoljan stängde på fredagen på 104,61 dollar per fat, medan WTI noterades till 100,05 dollar.
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