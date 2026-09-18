Putin tar kontrollen över Nestlés och Auchans ryska bolag

Rysslands president Vladimir Putin undertecknade på torsdagen ett dekret som placerar aktier och andelar i 16 ryska bolag under förvaltning av L.E.V. Management, ett bolag som registrerades i Moskva i oktober 2024. Det rapporterar Euronews.

Bland de berörda finns Nestlé Russia och Nestlé Kuban, franska Auchans ryska dotterbolag, två enheter inom logistikkoncernen FM Logistic samt Le Monlid, som driver den tidigare Leroy Merlin-kedjan under varumärket Lemana Pro.

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Kremls talesperson Dmitrij Peskov var öppen med motivet vid en pressträff på fredagen: att det handlar om bolag från länder som Moskva betraktar som ovänliga och som enligt honom deltar aktivt i kriget mot Ryssland.

Ingen ägarförändring – ännu

Åtgärden innebär varken formell konfiskering eller ändrat ägande, enligt ryska jurister som affärstidningen Kommersant citerar.

Samtidigt har temporär administration vid flera tillfällen varit just det steg som föregått en försäljning eller överföring till ryska köpare.

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Enligt Kommersant redovisade L.E.V. Management ingen aktiv verksamhet i sin offentliga årsredovisning för 2025, och ägarkretsen är inte publik. Andrej Krajusjkin utsågs till vd den 10 september, en vecka före dekretet. Den oberoende redaktionen Novaja Gazeta Europe uppger att namn och födelsedatum stämmer med en generalmajor vid det ryska inrikesministeriet – en uppgift som inte har bekräftats oberoende.

Sedan invasionen 2022 har mer än hundra bolag nationaliserats i Ryssland, däribland Shell, Danone och ExxonMobil, medan AkzoNobel och danska Rockwool tillhör de senast drabbade.