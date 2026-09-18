Ett okänt Moskvabolag utan redovisade ägare har fått hand om 16 ryska verksamheter kopplade till Nestlé, Auchan och Leroy Merlins efterträdare. Formellt är det ingen konfiskering men mönstret känns igen.
Putin tar kontrollen över Nestlés och Auchans ryska bolag
Rysslands president Vladimir Putin undertecknade på torsdagen ett dekret som placerar aktier och andelar i 16 ryska bolag under förvaltning av L.E.V. Management, ett bolag som registrerades i Moskva i oktober 2024. Det rapporterar Euronews.
Bland de berörda finns Nestlé Russia och Nestlé Kuban, franska Auchans ryska dotterbolag, två enheter inom logistikkoncernen FM Logistic samt Le Monlid, som driver den tidigare Leroy Merlin-kedjan under varumärket Lemana Pro.
Missa inte: Valet i Ryssland blir ett stresstest för krigsekonomin. Realtid
Kremls talesperson Dmitrij Peskov var öppen med motivet vid en pressträff på fredagen: att det handlar om bolag från länder som Moskva betraktar som ovänliga och som enligt honom deltar aktivt i kriget mot Ryssland.
Ingen ägarförändring – ännu
Åtgärden innebär varken formell konfiskering eller ändrat ägande, enligt ryska jurister som affärstidningen Kommersant citerar.
Samtidigt har temporär administration vid flera tillfällen varit just det steg som föregått en försäljning eller överföring till ryska köpare.
Missa inte: ”Pressad Putin kommer att trappa upp kriget”. Dagens PS
Enligt Kommersant redovisade L.E.V. Management ingen aktiv verksamhet i sin offentliga årsredovisning för 2025, och ägarkretsen är inte publik. Andrej Krajusjkin utsågs till vd den 10 september, en vecka före dekretet. Den oberoende redaktionen Novaja Gazeta Europe uppger att namn och födelsedatum stämmer med en generalmajor vid det ryska inrikesministeriet – en uppgift som inte har bekräftats oberoende.
Sedan invasionen 2022 har mer än hundra bolag nationaliserats i Ryssland, däribland Shell, Danone och ExxonMobil, medan AkzoNobel och danska Rockwool tillhör de senast drabbade.
Begränsad resultateffekt för Nestlé
Nestlé uppger i ett uttalande att bolaget utvärderar situationen och sina alternativ, och att man avser vidta nödvändiga steg för att skydda sina rättigheter och verksamhetens kontinuitet, inte minst för de anställdas skull. Koncernen har omkring 7 000 anställda och sex fabriker i landet.
Missa inte: Ryssarna hamstrar sedlar – mitt under digitala rubelns premiär. Realtid
Jean-Philippe Bertschy vid schweiziska Vontobel bedömer att den finansiella effekten blir begränsad. Ryssland svarar i dag för runt en procent av Nestlés koncernförsäljning, mot cirka två procent före kriget.
Auchan, med omkring 30 000 anställda och cirka 230 butiker, har bett myndigheterna om ett förtydligande och säger till RBC att verksamheten rullar på som vanligt. Lemana Pro, som i dag driver 112 butiker, uppger till Kommersant att bolaget ännu inte fått någon officiell information.
Danone som facit
Parallellen till Danone är svår att undvika. Den ryska verksamheten sattes 2023 under förvaltning av en släkting till Tjetjenienledaren Ramzan Kadyrov och såldes året därpå med kraftig rabatt.
Samtidigt pågår striden om ryska tillgångar i motsatt riktning i Europa. EU-domstolen slog i september fast att det krävs konkreta bevis för faktisk kontroll för att frysa tillgångar, ryskt ägande i sig räcker inte.
I Ryssland går det snabbare: statens beslagtagna andel i guldbolaget UGC värderades i våras till 17 miljarder kronor inför en auktion.