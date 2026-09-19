USA tappar ledarrollen – svenskarna sticker ut i världen

Undersökningen har genomförts av analysföretaget Focaldata på uppdrag av Rockefeller Foundation. Den bygger på svar från drygt 35 000 personer i 34 länder, insamlade mellan 21 juli och 5 augusti, och släpps inför nästa veckas FN-generalförsamling i New York, rapporterar Reuters.

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De svarande fick ange hur bekväma de är med att olika länder och organisationer tar en ledande roll i världspolitiken. Kanada hamnar högst med 60 procent, före Japan på 58 och Australien på 55 procent. EU och Storbritannien ligger strax efter, medan FN får 52 procent.

USA når bara 39 procent och Kina 37 procent. Ryssland ligger lägst av de tre med 26 procent.

”Ett slag i magen”

Resultatet ger trovärdighet åt den linje om samverkan mellan så kallade mellanmakter som Kanadas premiärminister Mark Carney drivit, säger Eric Pelofsky, vice vd på Rockefeller Foundation, till Reuters.

”Det speglar en djup urholkning av USA:s globala ledarskap. Människor diskuterar lösningar på globala problem och frågar inte längre vad amerikanerna tycker. Det är ett slag i magen”, säger han.

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Kanada befinner sig sedan slutet av augusti i ett öppet handelskrig med USA. Redan i mars sade Carney vid ett nordiskt toppmöte i Oslo att landet är för militärt beroende av sin granne i söder.