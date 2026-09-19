Bara 39 procent är bekväma med att USA leder världspolitiken, visar en ny mätning i 34 länder där Kanada hamnar i topp. I Sverige har viljan till internationellt samarbete ökat mer än i något annat land.
USA tappar ledarrollen – svenskarna sticker ut i världen
Undersökningen har genomförts av analysföretaget Focaldata på uppdrag av Rockefeller Foundation. Den bygger på svar från drygt 35 000 personer i 34 länder, insamlade mellan 21 juli och 5 augusti, och släpps inför nästa veckas FN-generalförsamling i New York, rapporterar Reuters.
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De svarande fick ange hur bekväma de är med att olika länder och organisationer tar en ledande roll i världspolitiken. Kanada hamnar högst med 60 procent, före Japan på 58 och Australien på 55 procent. EU och Storbritannien ligger strax efter, medan FN får 52 procent.
USA når bara 39 procent och Kina 37 procent. Ryssland ligger lägst av de tre med 26 procent.
”Ett slag i magen”
Resultatet ger trovärdighet åt den linje om samverkan mellan så kallade mellanmakter som Kanadas premiärminister Mark Carney drivit, säger Eric Pelofsky, vice vd på Rockefeller Foundation, till Reuters.
”Det speglar en djup urholkning av USA:s globala ledarskap. Människor diskuterar lösningar på globala problem och frågar inte längre vad amerikanerna tycker. Det är ett slag i magen”, säger han.
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Kanada befinner sig sedan slutet av augusti i ett öppet handelskrig med USA. Redan i mars sade Carney vid ett nordiskt toppmöte i Oslo att landet är för militärt beroende av sin granne i söder.
Svenskarna sticker ut
I undersökningen fick de svarande ta ställning till om det egna landet bör samarbeta med andra för att lösa globala problem, även om det innebär att ge avkall på vissa nationella intressen. I Sverige instämmer 72 procent, en ökning med 13 procentenheter sedan förra året. Det är den största ökningen bland alla 34 länder.
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Globalt steg medianen från 55 till 57 procent, men utvecklingen går isär. I rikare länder ökade stödet till 61 procent, medan det sjönk till 53 procent i utvecklingsländerna.
Svenskarna hör också till de mest oroade över Ryssland. 73 procent ser landet som ett stort hot, en nivå som bara överträffas av Polen. USA och Kina ses som ett stort hot av knappt en tredjedel av de svenska svarande vardera.
61 procent av svenskarna skulle stödja en koalition av länder som tar sig an globala problem utan USA och Kina, i nivå med medianen för de 32 länder där frågan ställdes.
Dyster syn på ekonomin
Nästan sju av tio anser att världen blivit sämre det senaste året. I Nordeuropa är andelen 80 procent.
Tron på den egna ekonomin har också försvagats. Medianen för andelen som tror att den nationella ekonomin förbättras de kommande fem åren föll från 42 till 38 procent. Störst var fallet i Indien och Kina, med 26 respektive 16 procentenheter. I Sverige tror 31 procent på en förbättring, tre enheter färre än i fjol.
Bakgrunden är ett år präglat av amerikanska tullar och USA:s och Israels krig mot Iran, som slagit hårt mot trafiken genom Hormuzsundet. Osäkerheten syns redan i kapitalflödena, där tyska direktinvesteringar i USA rasade under första halvåret.
Institutionerna vinner mark
Samtidigt ökar förtroendet för internationella organisationer. WHO når 69 procent, upp från 61, och FN 62 procent, upp från 58. Världsbanken, IMF och WTO har alla gått från minoritets- till majoritetsförtroende.
USA pekas också allt oftare ut som ett hot. Av de tre stormakterna är USA det land som flest ser som ett stort hot i 15 av de 32 länder där alla tre bedömdes, med högst andel i Indonesien, 73 procent.