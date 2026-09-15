Riksrevisionen granskar Sveriges sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022 har EU beslutat om 21 sanktionspaket mot Ryssland och Belarus. Paketen binder samtliga medlemsstater och spänner över ett brett fält: frysning av tillgångar, handelsrestriktioner mot export och import, sanktioner mot transporter och tjänster samt förbud för EU-medborgare att engagera sig i ryska företag.

I Sverige berör regelverket flera departements ansvarsområden. Sammanlagt nitton statliga myndigheter har i dag någon form av utpekat ansvar för sanktionsarbetet, vilket enligt Riksrevisionen ställer stora krav på planering, samverkan och uppföljning.

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Granskningen ska svara på om Sveriges genomförande av sanktionerna kopplade till den fullskaliga invasionen är effektivt.

”Vi vill ta reda på om regeringen säkerställt att myndigheternas uppdrag är tydligt definierade och om myndigheterna arbetar effektivt för att se till att sanktionerna efterlevs”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg.

Tecken på systematiskt kringgående

Effekten av sanktionerna är samtidigt svår att läsa av. Rysslands ekonomi verkar ha påverkats negativt, bland annat genom minskade oljeinkomster.

Men det finns tecken på att vissa sanktioner kringgås systematiskt, skriver Riksrevisionen. Sanktionerade produkter hamnar i Ryssland via export till länder som Indien, Kazakstan och Turkiet.

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Mönstret är känt sedan tidigare. Stora volymer slinker igenom via mellanhänder i tredjeland, och enskilda ärenden har lett till fällande domar i andra EU-länder.