Olja mot varor för miljarder – så håller Kina Iran vid liv

Iran har i flera år betalat för kinesiska importvaror med olja i stället för pengar. Det rapporterar Reuters, som har talat med två högt uppsatta iranska källor och tre andra personer med insyn i upplägget. Iransk råolja byts mot krediter som sedan används för att köpa varor från Kina.

Läs även: Kina är den nya storspelaren i spelet om oljan. Realtid

Enligt källorna har Iran det senaste året köpt varor för mellan 2 och 2,5 miljarder dollar på det här sättet. Det handlar bland annat om läkemedel, fordon och kommunikationsutrustning. Minst en gång ska upplägget också ha använts i samband med kontrakt om luftvärnsutrustning för flera miljoner dollar.

Tillverkarna har inte handlat direkt med Iran, och enligt nyhetsbyrån finns inget som tyder på att de har brutit mot sanktioner. Det har inte varit möjligt att bekräfta de enskilda affärerna.

Utanför bankkanalerna

Enligt en västlig tjänsteman och två andra källor har en köpare som agerar för det statliga kinesiska oljehandelsbolaget Zhuhai Zhenrong åtminstone fram till i år satt in hundratals miljoner dollar i månaden hos ett okänt kinesiskt finansbolag kallat ChuXin.

Insättningarna har gällt oljeköp från ett Hongkongregistrerat bolag med kopplingar till Irans statliga oljebolag NIOC.

Missa inte: Kampen om oljan: Kina pressar Ryssland och Iran. Realtid

ANNONS

Omkring 70 procent av pengarna går vidare till kinesiska bolag som bygger infrastruktur i Iran, något Wall Street Journal rapporterade redan i oktober i fjol. Resten hamnar i ett särskilt betalbolag, ett så kallat SPV, som inte har beskrivits tidigare.

Det förvaltas av ett bolag som agerar för Kinas handelsministerium och ett med band till Irans centralbank. När centralbanken ger en iransk importör klartecken meddelas den kinesiska sidan, som betalar leverantören.

Reuters har inte hittat ChuXin eller förvaltarbolagen i några kinesiska register. En källa säger att ChuXin kanske bara existerar i ett kalkylark.