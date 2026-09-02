EY lägger en miljard på att belöna det AI inte klarar

Ernst & Young LLP, byråns amerikanska verksamhet, meddelade på måndagen att man avsätter 100 miljoner dollar, drygt en miljard kronor, under innevarande räkenskapsår till bonusar och utmärkelser.

Pengarna ska gå till anställda som utvecklar vad byrån kallar framtidsinriktade färdigheter: ledarskap, professionellt omdöme, affärsmannaskap, samarbetsförmåga och förmågan att anpassa sig.

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Programmet är uppdelat i tre kategorier. Mindre spotbonusar ligger på upp till 500 dollar. Individer och team vars insatser bedöms göra materiell skillnad för firman kan få upp till 25 000 dollar, ett tak som är fem gånger högre än i det tidigare programmet, enligt Wall Street Journal.

Dante D’Egidio, vd för EY Americas och managing partner i USA, motiverar satsningen med att förändringstakten i branschen kräver självsäkert ledarskap. Ginnie Carlier, talang- och kulturchef för EY Americas, har formulerat det mer rakt: det vi belönar signalerar vad vi värderar.

Klienterna ska övertygas om att människan är värd att betala för

Bakgrunden är att AI äter upp just de rutinuppgifter som traditionellt bemannats av juniora medarbetare. När timmarna försvinner uppstår ett prissättningsproblem, byråerna måste övertyga klienterna om att den mänskliga expertisen bakom arbetet fortfarande är värd sitt arvode. EY uppger att de AI-relaterade intäkterna växte 30 procent under 2025.

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Byrån är inte ensam. KPMG har lagt om upplägget för sina revisionspraktikanter mot kritiskt tänkande och omdöme, och PwC i USA har sjösatt ett utbildningsprogram som kombinerar AI-färdigheter med egenskaper som empati och kreativitet.

Utspelet har samtidigt fått mothugg internt. Branschsajten Going Concern påpekar att bonusregnet kommer efter en löne- och befordringsrunda som lämnat många EY-anställda missnöjda, och att kriterierna för vad som faktiskt utlöser en utbetalning är påfallande luddiga.