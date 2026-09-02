Medan Big 4-byråerna i Norden bromsar juniorrekryteringen och håller ingångslönerna stilla öppnar EY:s amerikanska verksamhet plånboken. 100 miljoner dollar ska gå till medarbetare som kan bevisa att de har omdöme, affärsmannaskap och anpassningsförmåga.
EY lägger en miljard på att belöna det AI inte klarar
Ernst & Young LLP, byråns amerikanska verksamhet, meddelade på måndagen att man avsätter 100 miljoner dollar, drygt en miljard kronor, under innevarande räkenskapsår till bonusar och utmärkelser.
Pengarna ska gå till anställda som utvecklar vad byrån kallar framtidsinriktade färdigheter: ledarskap, professionellt omdöme, affärsmannaskap, samarbetsförmåga och förmågan att anpassa sig.
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Programmet är uppdelat i tre kategorier. Mindre spotbonusar ligger på upp till 500 dollar. Individer och team vars insatser bedöms göra materiell skillnad för firman kan få upp till 25 000 dollar, ett tak som är fem gånger högre än i det tidigare programmet, enligt Wall Street Journal.
Dante D’Egidio, vd för EY Americas och managing partner i USA, motiverar satsningen med att förändringstakten i branschen kräver självsäkert ledarskap. Ginnie Carlier, talang- och kulturchef för EY Americas, har formulerat det mer rakt: det vi belönar signalerar vad vi värderar.
Klienterna ska övertygas om att människan är värd att betala för
Bakgrunden är att AI äter upp just de rutinuppgifter som traditionellt bemannats av juniora medarbetare. När timmarna försvinner uppstår ett prissättningsproblem, byråerna måste övertyga klienterna om att den mänskliga expertisen bakom arbetet fortfarande är värd sitt arvode. EY uppger att de AI-relaterade intäkterna växte 30 procent under 2025.
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Byrån är inte ensam. KPMG har lagt om upplägget för sina revisionspraktikanter mot kritiskt tänkande och omdöme, och PwC i USA har sjösatt ett utbildningsprogram som kombinerar AI-färdigheter med egenskaper som empati och kreativitet.
Utspelet har samtidigt fått mothugg internt. Branschsajten Going Concern påpekar att bonusregnet kommer efter en löne- och befordringsrunda som lämnat många EY-anställda missnöjda, och att kriterierna för vad som faktiskt utlöser en utbetalning är påfallande luddiga.
Motsatt utveckling i Norden
Programmet gäller enbart EY US. I Norden går utvecklingen åt andra hållet. Alla de fyra stora utom KPMG har bromsat rekryteringen av nyexaminerade, och ingångslönerna på Big 4 håller knappt jämna steg med resten av arbetsmarknaden.
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PwC i USA planerar att skära ned nyrekryteringen av unga med nästan en tredjedel fram till räkenskapsåret 2028.
Om det innebär att jobben försvinner eller bara byter innehåll är fortfarande en öppen fråga. Vanguards chefsekonom liknar dagens läge vid bankomaternas genombrott på 1980-talet – tekniken tog över uppgifter, men antalet banktjänstemän låg stilla i tre decennier.