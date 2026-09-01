Daniel Ek har gått från musikstreaming till vapenutveckling. Nu används hans drönare HX‑2 av ukrainska förband för att slå ut ryskt artelleri.
Daniel Eks drönare används skarpt i Ukraina
Spotifygrundaren Daniel Eks försvarsteknikbolag Helsing får genomslag i kriget i Ukraina.
Enligt Dagens Industri visar ett nytt videoreportage från den ukrainska statliga nyhetstjänsten United24 hur attackdrönaren HX‑2 används av den ukrainska arméns 59:e brigad.
I inslaget slår drönaren ut ett ryskt raketartillerisystem – den första dokumenterade träffen som går att verifiera.
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Stöd vid fronten och växande behov
I inslaget berättar en ukrainsk soldat att Helsing ger stöd dygnet runt när drönarna behöver snabb hjälp eller justering.
Han beskriver stödet som avgörande i en stridsmiljö där rysk störning är konstant närvarande.
För Ukraina är drönare ett sätt att slå mot ryska mål på avstånd utan att exponera personal, och HX‑2 lyfts fram som ett av de system som klarar uppgiften bäst.
Enligt soldaten i reportaget lyckas drönaren med sitt uppdrag i majoriteten av fallen, men förbanden efterfrågar nu en större verkansdel för att öka effekten mot tyngre mål.
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Ek tung ägare i snabbväxande försvarsbolag
Helsing grundades 2021 och har på kort tid blivit ett av Europas mest uppmärksammade försvarsteknikbolag.
Daniel Ek är en av två styrelseordförande. Hans investeringsbolag Prima Materia gick in tidigt och äger omkring 17 procent av Helsing, en post som enligt Dagens PS värderas till 30–34 miljarder kronor.
Hans försvarsatsning har väckt en del kritik. Flera artister har lämnat Spotify i protest mot att bolagets vd investerar i Helsing, och uppmanat fans att avsluta sina prenumerationer.
Bland dem finns King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof och Xiu Xiu. Ek står trots detta fast vid sin linje och beskriver satsningen som strategiskt viktig för Europa.
Helsing fortsätter att växa
I juli tog bolaget in 1,8 miljarder dollar i en kapitalrunda som värderade Helsing till omkring 18 miljarder dollar – en av de största investeringarna i europeisk försvarsteknik på senare år.
Ek ledde den senaste kapitalrundan med en investering på nära sex miljarder kronor. Helsing värderades då till omkring 120 miljarder kronor.
Kriget i Ukraina har skapat en snabbväxande marknad för bolag som kan leverera teknik som är billigare, snabbare att producera och enklare att använda än traditionella vapensystem.
För Helsing innebär det att bolagets produkter prövas i skarpt läge – och att Daniel Eks satsning på försvarsteknik får konkret betydelse långt utanför techsektorn.
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