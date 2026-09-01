Daniel Eks drönare används skarpt i Ukraina

Ek tung ägare i snabbväxande försvarsbolag

Helsing grundades 2021 och har på kort tid blivit ett av Europas mest uppmärksammade försvarsteknikbolag.



Daniel Ek är en av två styrelseordförande. Hans investeringsbolag Prima Materia gick in tidigt och äger omkring 17 procent av Helsing, en post som enligt Dagens PS värderas till 30–34 miljarder kronor.

Hans försvarsatsning har väckt en del kritik. Flera artister har lämnat Spotify i protest mot att bolagets vd investerar i Helsing, och uppmanat fans att avsluta sina prenumerationer.



Bland dem finns King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof och Xiu Xiu. Ek står trots detta fast vid sin linje och beskriver satsningen som strategiskt viktig för Europa.

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Helsing fortsätter att växa

I juli tog bolaget in 1,8 miljarder dollar i en kapitalrunda som värderade Helsing till omkring 18 miljarder dollar – en av de största investeringarna i europeisk försvarsteknik på senare år.

Ek ledde den senaste kapitalrundan med en investering på nära sex miljarder kronor. Helsing värderades då till omkring 120 miljarder kronor.

Kriget i Ukraina har skapat en snabbväxande marknad för bolag som kan leverera teknik som är billigare, snabbare att producera och enklare att använda än traditionella vapensystem.



För Helsing innebär det att bolagets produkter prövas i skarpt läge – och att Daniel Eks satsning på försvarsteknik får konkret betydelse långt utanför techsektorn.

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