Nyanställda på de fyra stora revisions- och konsultbolagen får ungefär samma ingångslön. Men i takt med att AI tar över juniorernas arbetsuppgifter håller lönerna knappt jämna steg med resten av arbetsmarknaden.
AI sätter stopp för lönefesten på Big 4
Norska Dagens Næringsliv har kartlagt vad de fyra stora betalar sina färskaste medarbetare i Norge.
PwC och EY erbjuder båda 600 000 norska kronor i årslön, KPMG cirka 590 000 och Deloitte 580 000, enligt bolagens egna uppgifter till tidningen. Skillnaden mellan högst och lägst är alltså blygsamma 20 000 kronor.
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Eftersom spannet är så snävt trycker samtliga byråer hellre på ”helhetspaketet” än på lönen, övertidsersättning, kurser på arbetstid, försäkringar och utvecklingsmöjligheter.
Ingångslönen säger lite om löneutvecklingen de första åren, framhåller Deloittes tillförordnade HR-direktör Janne Bolstad i DN.
Halkar efter läraryrket
Många av de nyanställda kommer från landets mest prestigefyllda utbildningar, ändå håller lönerna inte jämna steg med andra masterjobb.
DN konstaterar att en nyutexaminerad lektor i Norge har en garanterad årslön på 655 800 kronor enligt Utdanningsforbundet, alltså 75 800 kronor mer än vad en nyanställd på Deloitte tjänar. Byråernas nyexade får dock, till skillnad från lektorerna, betalt för övertid.
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Löneutvecklingen är trög. När DN gjorde samma kartläggning 2023 låg de flesta byråer på 560 000 kronor, på tre år har toppnoteringen alltså krupit upp med bara 40 000 kronor.
Också i Sverige ligger revisionsbranschen i underkant.
Fackförbundet Akavia rekommenderar en ingångslön på 36 600 kronor i månaden för nyexaminerade ekonomer 2026, medan Big 4-byråerna enligt lönesammanställningar normalt startar kring 31 000–35 000 kronor, något som brukar kompenseras av snabb titelprogression.
AI pressar juniornas löner
Förklaringen till de frysta lönerna stavas delvis artificiell intelligens.
Alla de fyra stora utom KPMG har bromsat rekryteringen av nyexade, och samma mönster syns internationellt.
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På Big Four har ingångslönerna inte höjts sedan 2022, och antalet traineeannonser inom redovisning har fallit 44 procent på ett år.
Konsultbranschens klassiska pyramidmodell, med en bred bas av juniora analytiker, sätts under press när AI klarar rutinarbetet de förr utförde.
McKinsey och BCG frös ingångslönerna för 2026, tredje året i rad. PwC:s globala ordförande Mohamed Kande har sagt till BBC att tekniken på sikt kan leda till att färre nyexade anställs, och att bolagets tidigare mål att rekrytera 100 000 personer på fem år inte längre är möjligt.