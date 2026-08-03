AI sätter stopp för lönefesten på Big 4

Norska Dagens Næringsliv har kartlagt vad de fyra stora betalar sina färskaste medarbetare i Norge.

PwC och EY erbjuder båda 600 000 norska kronor i årslön, KPMG cirka 590 000 och Deloitte 580 000, enligt bolagens egna uppgifter till tidningen. Skillnaden mellan högst och lägst är alltså blygsamma 20 000 kronor.

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Eftersom spannet är så snävt trycker samtliga byråer hellre på ”helhetspaketet” än på lönen, övertidsersättning, kurser på arbetstid, försäkringar och utvecklingsmöjligheter.

Ingångslönen säger lite om löneutvecklingen de första åren, framhåller Deloittes tillförordnade HR-direktör Janne Bolstad i DN.

Halkar efter läraryrket

Många av de nyanställda kommer från landets mest prestigefyllda utbildningar, ändå håller lönerna inte jämna steg med andra masterjobb.

DN konstaterar att en nyutexaminerad lektor i Norge har en garanterad årslön på 655 800 kronor enligt Utdanningsforbundet, alltså 75 800 kronor mer än vad en nyanställd på Deloitte tjänar. Byråernas nyexade får dock, till skillnad från lektorerna, betalt för övertid.

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Löneutvecklingen är trög. När DN gjorde samma kartläggning 2023 låg de flesta byråer på 560 000 kronor, på tre år har toppnoteringen alltså krupit upp med bara 40 000 kronor.

Också i Sverige ligger revisionsbranschen i underkant.

Fackförbundet Akavia rekommenderar en ingångslön på 36 600 kronor i månaden för nyexaminerade ekonomer 2026, medan Big 4-byråerna enligt lönesammanställningar normalt startar kring 31 000–35 000 kronor, något som brukar kompenseras av snabb titelprogression.