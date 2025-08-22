Svårare att få jobb på PwC – AI förändrar arbetet

PwC, en jätte inom revisions- och konsultbranschen, har länge varit en hett eftertraktad arbetsgivare bland nyutexaminerade.

Men nu har konkurrenten blivit ännu tuffare.

PwC planerar att minska sin rekrytering av unga i USA med nästan en tredjedel inom de kommande tre åren, något som befäster en större trend, skriver Business Insider.

Sker över flera avdelningar

Ett internt dokument visar att PwC räknar med att ta in drygt 2 100 nyutexaminerade inom skatt och revision under räkenskapsåret 2028, jämfört med drygt 3 200 år 2025.

Den största neddragningen sker inom revision, där antalet nya associerade väntas minska med nära 40 procent.

I Argentina kan det till och med bli fler anställda i linje med PwC:s strategi. (Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT).

Även inom rådgivningsverksamheten väntas en liknande utveckling, även om detaljer ännu inte offentliggjorts.

