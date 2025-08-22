Realtid
Svårare att få jobb på PwC – AI förändrar arbetet

pwc
Med kontor i ett stort antal länder är PwC en av de stora aktörerna i branschen. (Foto: Rick Rycroft/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Teknologin förändrar branscher i en rasande fart. Nu har PwC bestämt sig för att rekrytera betydligt färre unga – och AI är ett viktigt skäl till det.

PwC, en jätte inom revisions- och konsultbranschen, har länge varit en hett eftertraktad arbetsgivare bland nyutexaminerade.

Men nu har konkurrenten blivit ännu tuffare.

PwC planerar att minska sin rekrytering av unga i USA med nästan en tredjedel inom de kommande tre åren, något som befäster en större trend, skriver Business Insider.

Sker över flera avdelningar

Ett internt dokument visar att PwC räknar med att ta in drygt 2 100 nyutexaminerade inom skatt och revision under räkenskapsåret 2028, jämfört med drygt 3 200 år 2025.

Den största neddragningen sker inom revision, där antalet nya associerade väntas minska med nära 40 procent.

I Argentina kan det till och med bli fler anställda i linje med PwC:s strategi. (Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT).
Även inom rådgivningsverksamheten väntas en liknande utveckling, även om detaljer ännu inte offentliggjorts.

Lägre personalomsättning

Bakom förändringen ligger flera faktorer. Företaget pekar på att personalomsättningen varit ovanligt låg de senaste åren, vilket skapat mindre utrymme för nyanställningar.

Samtidigt flyttas allt mer av det rutinmässiga arbetet till företagets globala så kallade acceleration centers i länder med lägre kostnader, som Indien, Filippinerna och Argentina.

Den kanske största drivkraften är dock den snabba utvecklingen inom AI. Teknologin tar över en rad uppgifter som tidigare utfördes av juniora medarbetare.

Omstrukturering av hela branschen

Det gör att företaget i stället riktar in sig på mer erfarna specialister, särskilt inom dataanalys och AI. PwC menar att detta frigör resurser för nyanställda att ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Samtidigt innebär det att antalet traditionella ingångstjänster krymper kraftigt.

Utvecklingen är inte unik för PwC. Hela revisions- och konsultsektorn genomgår just nu en omstrukturering, där firmorna försöker ”platta till pyramiden” i sina organisationsmodeller.

Genomfört flera förändringar

AI används för att effektivisera de enklare arbetsmomenten, medan fokus flyttas till värdeskapande tjänster och branschspecifika lösningar.

PwC har under det senaste året redan genomfört större förändringar i sin amerikanska verksamhet. I maj meddelades att 1 500 tjänster skulle försvinna, främst inom skatt och revision, enligt Fortune.

I juni följde en omfattande omorganisation av rådgivningsdelen, där antalet plattformar fördubblades för att bättre möta kundernas krav på specialisering.

