Den starka ryska rubeln har satt krokben för Kremls möjligheter att dra nytta av det stigande oljepriset.
Därför blev oljeprisrallyt ingen räddning för Ryssland
När USA:s och Israels krig mot Iran skakade om den globala oljemarknaden i våras såg Ryssland ut att vara en av vinnarna. Priset på rysk Urals-olja steg från 56,60 dollar per fat i februari till 94,50 dollar i mars och 112,30 dollar i april.
Men oljeprisrallyt gav, enligt Moscow Times, inte den ryska statsbudgeten det lyft som Kreml hade hoppats på.
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Oljepriset föll snabbt tillbaka
Prisuppgången blev kortvarig. Marknaden hittade alternativa transportvägar och Kina drog ned på sina oljeinköp genom att använda sina oljelager..
I juni hade Uralspriset fallit till 63 dollar per fat och i juli låg det kring 60 dollar.
Samtidigt säljs rysk olja med betydande rabatt till följd av västliga sanktioner och prisbegränsningar, vilket minskar effekten av stigande världsmarknadspriser på de ryska exportintäkterna.
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Rubeln åt upp vinsten
Den starka rubeln har dessutom gjort situationen svårare för statsbudgeten.
Ryssland får betalt för sin oljeexport i utländsk valuta, medan statens utgifter i huvudsak är i rubel. När rubeln stärks får staten därför färre rubel för varje intjänad dollar.
Den ryska budgeten bygger på en antagen dollarkurs på 92,2 rubel. Under årets första sju månader låg den faktiska genomsnittskursen på 76,5 rubel per dollar.
Det innebar att varje dollar i oljeintäkter gav betydligt färre rubel till statsbudgeten än vad regeringens kalkyl hade räknat med.
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Intäkterna fortsätter falla
Under januari–juli fick den ryska federala budgeten in 4,6 biljoner rubel från olje- och gasskatter. Det var 127,6 miljarder rubel mer än budgeterat.
Men jämfört med tidigare år är utvecklingen svag. Energiintäkterna var 20 procent lägre än under samma period i fjol och 35 procent lägre än 2022.
Samtidigt pressas oljeindustrin av Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier och transportinfrastruktur.
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Produktionen väntas nå botten
Enligt ett regeringsutkast som Reuters tagit del av väntas landets oljeproduktion i år falla till omkring 9,88 miljoner fat per dag. Det skulle vara den lägsta nivån sedan 2009.
För Kreml blir kombinationen besvärlig: oljepriset gav visserligen en tillfällig skjuts, men priset föll tillbaka, rabatten består och den starka rubeln minskar värdet av exportintäkterna i statsbudgeten.
Samtidigt fortsätter kriget att driva upp statens utgifter. Det ryska budgetunderskottet har redan nått 6,5 biljoner rubel – nästan dubbelt så mycket som regeringens mål för hela året.
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