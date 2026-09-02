Därför blev oljeprisrallyt ingen räddning för Ryssland

När USA:s och Israels krig mot Iran skakade om den globala oljemarknaden i våras såg Ryssland ut att vara en av vinnarna. Priset på rysk Urals-olja steg från 56,60 dollar per fat i februari till 94,50 dollar i mars och 112,30 dollar i april.

Men oljeprisrallyt gav, enligt Moscow Times, inte den ryska statsbudgeten det lyft som Kreml hade hoppats på.



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Oljepriset föll snabbt tillbaka

Prisuppgången blev kortvarig. Marknaden hittade alternativa transportvägar och Kina drog ned på sina oljeinköp genom att använda sina oljelager..

I juni hade Uralspriset fallit till 63 dollar per fat och i juli låg det kring 60 dollar.

Samtidigt säljs rysk olja med betydande rabatt till följd av västliga sanktioner och prisbegränsningar, vilket minskar effekten av stigande världsmarknadspriser på de ryska exportintäkterna.

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