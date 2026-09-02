Guldet raderar hela årets uppgång när räntorna rusar

Spotpriset handlades kring 4 303 dollar per uns på onsdagsmorgonen.

På tisdagen föll guldet med runt två procent och december­kontraktet på Comex noterade som lägst 4 374 dollar, den svagaste nivån sedan den 19 augusti.

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Silvret tog ännu hårdare stryk och backade som mest 3,2 procent.

Obligationsmarknaden sätter tonen

Utlösande faktor är ränteuppgången. Bloombergs index över globala statsobligationsräntor steg fjärde dagen i rad till 3,72 procent, den högsta nivån sedan mitten av 2008.

Den amerikanska tioåringen låg kring 4,77 procent, brittiska motsvarigheten steg 16 punkter till 5,22 procent och franska tioåringen nådde också sin högsta nivå sedan 2008.

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Vändningen började med Kevin Warshs debut i Jackson Hole i förra veckan, där den nye Fed-chefen slog fast att centralbanken fortfarande har arbete kvar att göra med inflationen. På tisdagen fyllde Fed-ledamoten Michael Barr på med att centralbanken bör vara beredd att höja om inflationen inte dämpas.

Marknaden prissätter nu en sannolikhet på nära 70 procent för en höjning i september. För bara en månad sedan låg samma siffra kring 55 procent, när svag amerikansk sysselsättningsstatistik och hopp om en lösning kring Hormuzsundet ännu dominerade bilden. Sedan dess har nya strider mellan USA och Iran drivit upp oljepriset och därmed inflationsoron.

”Guldets svaghet är en följdeffekt av Warshs Jackson Hole-tal och Barrs kommentarer om inflationen”, säger Ryan McKay, råvarustrateg på TD Securities.