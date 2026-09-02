Guldpriset har fallit tre handelsdagar i rad och ligger nu på den lägsta nivån på över tre veckor. Bakom raset ligger en global obligationsutförsäljning som drivit upp räntorna till nivåer som inte setts sedan finanskrisen och en marknad som plötsligt räknar med att Federal Reserve höjer räntan senare i september.
Guldet raderar hela årets uppgång när räntorna rusar
Spotpriset handlades kring 4 303 dollar per uns på onsdagsmorgonen.
På tisdagen föll guldet med runt två procent och decemberkontraktet på Comex noterade som lägst 4 374 dollar, den svagaste nivån sedan den 19 augusti.
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Silvret tog ännu hårdare stryk och backade som mest 3,2 procent.
Obligationsmarknaden sätter tonen
Utlösande faktor är ränteuppgången. Bloombergs index över globala statsobligationsräntor steg fjärde dagen i rad till 3,72 procent, den högsta nivån sedan mitten av 2008.
Den amerikanska tioåringen låg kring 4,77 procent, brittiska motsvarigheten steg 16 punkter till 5,22 procent och franska tioåringen nådde också sin högsta nivå sedan 2008.
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Vändningen började med Kevin Warshs debut i Jackson Hole i förra veckan, där den nye Fed-chefen slog fast att centralbanken fortfarande har arbete kvar att göra med inflationen. På tisdagen fyllde Fed-ledamoten Michael Barr på med att centralbanken bör vara beredd att höja om inflationen inte dämpas.
Marknaden prissätter nu en sannolikhet på nära 70 procent för en höjning i september. För bara en månad sedan låg samma siffra kring 55 procent, när svag amerikansk sysselsättningsstatistik och hopp om en lösning kring Hormuzsundet ännu dominerade bilden. Sedan dess har nya strider mellan USA och Iran drivit upp oljepriset och därmed inflationsoron.
”Guldets svaghet är en följdeffekt av Warshs Jackson Hole-tal och Barrs kommentarer om inflationen”, säger Ryan McKay, råvarustrateg på TD Securities.
Gruvbolagen gick bäst på decennier
Nedgången skymmer en anmärkningsvärd månad. Guldet steg omkring tio procent i augusti efter att det amerikanska finansdepartementet dubblat sina återköp av långa obligationer, vilket blåste nytt liv i den så kallade debasement-affären.
Gruvbolagen gick ännu bättre: NYSE Arca Gold Miners Index steg 33 procent, den bästa augustimånaden sedan åtminstone 1994.
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Trots det är guldet nu tillbaka på ungefär samma nivå som vid årsskiftet och handlas omkring 20 procent under rekordstängningen på 5 419,83 dollar från den 28 januari. Stigande långräntor pressar tillgångar utan löpande avkastning, och en starkare dollar förvärrar bilden.
Candice Bangsund, portföljförvaltare på Fiera Capital, räknar med att Fed avvaktar i september men ser guldet falla mot 4 000 dollar efter en uppgång som gått ”lite för långt för snabbt”.
Även efterfrågesidan pressas. Indiens premiärminister Narendra Modi uppmanade på tisdagen landets invånare att avstå från att köpa guld annat än vid behov, hans andra vädjan i år. Guld är Indiens största importvara efter olja, och handelsunderskottet vidgades i juli till nära 32 miljarder dollar.