EU vill strypa Kinas bilexport – hotar med ”hårdare åtgärder”

EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič uppger att kommissionen undersöker hur Kina ska förmås hålla tillbaka sin bilexport till unionen, som ett led i att krympa handelsunderskottet.

Samtidigt måste den europeiska exporten åt andra hållet öka. Det mest effektiva vore att problemet hanteras från båda sidor, sade han enligt Politico.

Missa inte: EU kan driva igenom ny snuslag – om Sverige saknar regering. Realtid

Uttalandena beskrivs som ett skifte i EU:s handelspolitik. I stället för att bygga hinder efter att de kinesiska varorna redan nått unionen ligger fokus på att styra själva flödet, och på att sälja mer europeiskt till Kina.

Strategibytet är enligt Šefčovič ”en reaktion på verkligheten”, där statliga subventioner från Peking snedvrider konkurrensen. Att bygga hinder i efterhand har dessutom visat sig svårt då kinesiska elbilar och komponenter når EU tullfritt via fabriker i Marocko och Turkiet.

Deadline i oktober

Trycket kommer från medlemsländerna, som kräver konkreta resultat senast i mitten av oktober.

Underskottet mot Kina landade på 360 miljarder euro under fjolåret, runt en miljard euro om dagen, och samtliga 27 medlemsländer går nu med underskott. Ursula von der Leyen har redan varnat för att dialogen måste ge resultat.

ANNONS

I en intervju med Euronews på onsdagen skärper Šefčovič tonen ytterligare. Uteblir resultaten väntar en stark politisk rörelse för ”hårdare åtgärder” säger han.

Läs även: EU-toppen självkritisk om synen på Kina: ”Varit djupt naiva”. Dagens PS

Förhandlingarna beskriver han som ”i högsta grad politiska”. Ett videosamtal med den kinesiske handelsministern Wang Wentao är inplanerat till mitten av september, och i oktober reser Šefčovič själv till Kina, strax före EU-ländernas toppmöte i Bryssel.

En grupp EU-förhandlare har befunnit sig i Peking under veckan. Samtalen beskrivs som ”väldigt öppna och väldigt tuffa”.

Šefčovič medger att förbättrat marknadstillträde tar längre tid än till oktober, men vill ha ett ”proof of concept” på plats, särskilt inom de områden han kallar känsliga, områden som bilar, medicinteknik och jordbruksprodukter.