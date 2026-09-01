Schweizisk bankjätte lämnar Zürich efter över 100 år

Vontobel är en av Schweiz mest etablerade privatbanker, med rötter tillbaka till 1920‑talet och en tydlig inriktning på förmögenhetsförvaltning och kapitalförvaltning.



Banken har vuxit till en betydande aktör både i Schweiz och internationellt, och har länge haft sitt huvudkontor i Zürich – mitt i landets finanscentrum.



Nu väljer Vontobel att bryta med den traditionen och i stället samla stora delar av sin organisation i Baar i kantonen Zug, rapporterar Investtrends.

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En ineffektiv struktur

Beslutet innebär att omkring 1 500 medarbetare samlas i ett nytt campus, i stället för att vara utspridda över sju olika byggnader i Zürich.



Den befintliga strukturen beskrivs som både ineffektiv och utspridd. Med flytten får Vontobel en mer sammanhållen organisation och en arbetsmiljö som är anpassad för bankens långsiktiga utveckling.



Campuset omfattar cirka 15 000 kvadratmeter och banken har redan tecknat ett långsiktigt hyresavtal för anläggningen, vilket ger stabilitet över tid och möjlighet att planera för fortsatt expansion.

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Betonar att det inte handlar om outsourcing

Flytten, som främst kommer att omfatta stab och administrativa funktioner, innebär inte att banken outsourcar eller drar ner på personal. Snarare hoppas Vontobel på att kunna stärka verksamheten.



Zug har under lång tid lockat finansbolag med ett mer företagsvänligt kostnadsläge och goda möjligheter att bygga större kontorslösningar, något Zürich inte kunnat erbjuda i innerstadsläge.

Samtidigt behåller Vontobel en tydlig närvaro i Zürich. Kontoret vid Bleicherweg fortsätter som kundcenter med drygt 300 anställda och ska moderniseras med nya mötesytor och plats för bankens konstsamling.



Övriga kontor i Schweiz och internationellt påverkas inte av förändringen.

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