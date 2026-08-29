AI blir allt vanligare när det skrivs jobbansökningar. För att sticka ut i massan bör den arbetssökande peka ut något som skiljer dem från alla andra.
Kandidaternas udda cv:n – knepet som får rekryterarna att nappa
När den amerikanska rekryteraren Kate Reder Sheikh placerade jurister på affärsbyråer i Kalifornien och Colorado var det inte examensbetygen som fastnade.
Under de meriterande byråerna och juristutbildningarna hade kandidaterna lagt till en rad om annat: dressyr av miniatyrtax, bygge av fågelholkar och, hos en av dem, konsten att laga äggröra av restaurangkvalitet.
Missa inte: Goldman: AI pressar ingångsjobben i Europa. Realtid
Det rapporterar Wall Street Journal, som beskriver hur rekryterare inom juridik och finans nu uppmuntrar kandidater att lyfta fram udda fritidsintressen. Enligt Reder Sheikh listade över hälften av de jurister hon placerade i fjol en hobby, en tydlig ökning mot några år tillbaka.
Drivkraften är inte nostalgi. Los Angeles-rekryteraren Richard King formulerar det som att AI pressar fram cv:n som ser likadana ut, och att lösningen är att ”ta tillbaka människan”.
Svenska arbetsgivare känner igen problemet
Var fjärde svensk arbetsgivare, 27 procent, har gått vidare i processen med kandidater vars cv i efterhand visat sig vara AI-genererade, och 37 procent lägger sex till tio arbetsdagar på att sålla bland irrelevanta ansökningar för mellannivåtjänster.
Reaktionen har delvis blivit den motsatta mot den amerikanska. I stället för att lägga till en personlig rad har flera svenska arbetsgivare tagit bort ett helt moment.
Läs även: Regeln du lärt dig om CV – nu kan den kosta dig jobbet. Dagens PS
Både Malmö stad och Academic Work har strukit det personliga brevet ur rekryteringsprocessen, med motiveringen att ett välformulerat brev från en prompt inte säger något om kandidaten.
Dagens PS har beskrivit hur amerikanska techrekryterare drar samma slutsats fast längre. CV:t betraktas som nästan värdelöst eftersom dokumenten ser identiska ut, och urvalet flyttas i stället till betalt provarbete som kan pågå i veckor.
Arbetsgivarens egen linje
PwC Sverige har publicerat en vägledning för kandidater som landar mittemellan. Byrån välkomnar generativ AI framför att förbjuda den, men avråder från att klistra in AI-genererad text utan personlig bearbetning och från att använda verktygen under rekryteringstester.
Missa inte: Goldman Sachs-chef varnar för dummare bankanställda: ”Enorm fara”. Realtid
Det är samma poäng. Ett generiskt svar från ChatGPT skiljer dig inte från mängden.
De amerikanska rekryterarna har även konkreta råd. Avsnittet ska ligga sist, ta en rad och peka mot en egenskap som är användbar i arbetet.
Framför allt ska det vara specifikt, sport, musik eller mat beskriver ungefär alla på planeten jorden.
Enligt WSJ:s källor rensades fritidsintressen bort från cv:n i mitten av 2010-talet. Då var det för att minska godtycke i urvalet. Men nu är det personliga kanske på väg tillbaka igen.