Kandidaternas udda cv:n – knepet som får rekryterarna att nappa

När den amerikanska rekryteraren Kate Reder Sheikh placerade jurister på affärsbyråer i Kalifornien och Colorado var det inte examensbetygen som fastnade.

Under de meriterande byråerna och juristutbildningarna hade kandidaterna lagt till en rad om annat: dressyr av miniatyrtax, bygge av fågelholkar och, hos en av dem, konsten att laga äggröra av restaurangkvalitet.

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Det rapporterar Wall Street Journal, som beskriver hur rekryterare inom juridik och finans nu uppmuntrar kandidater att lyfta fram udda fritidsintressen. Enligt Reder Sheikh listade över hälften av de jurister hon placerade i fjol en hobby, en tydlig ökning mot några år tillbaka.

Drivkraften är inte nostalgi. Los Angeles-rekryteraren Richard King formulerar det som att AI pressar fram cv:n som ser likadana ut, och att lösningen är att ”ta tillbaka människan”.

Svenska arbetsgivare känner igen problemet

Var fjärde svensk arbetsgivare, 27 procent, har gått vidare i processen med kandidater vars cv i efterhand visat sig vara AI-genererade, och 37 procent lägger sex till tio arbetsdagar på att sålla bland irrelevanta ansökningar för mellannivåtjänster.

Reaktionen har delvis blivit den motsatta mot den amerikanska. I stället för att lägga till en personlig rad har flera svenska arbetsgivare tagit bort ett helt moment.

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Både Malmö stad och Academic Work har strukit det personliga brevet ur rekryteringsprocessen, med motiveringen att ett välformulerat brev från en prompt inte säger något om kandidaten.

Dagens PS har beskrivit hur amerikanska techrekryterare drar samma slutsats fast längre. CV:t betraktas som nästan värdelöst eftersom dokumenten ser identiska ut, och urvalet flyttas i stället till betalt provarbete som kan pågå i veckor.