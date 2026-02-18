Experterna varnar: Västs splittring är Kinas stora chans

Medierapporteringen hittills under 2026 har dominerats av Donald Trumps utspel om Grönland och den efterföljande turbulensen kring Natos framtid.

Det är spelar USA:s största globala rival Kina rakt i händerna, menar Anna Michalski, professor vid Uppsala universitet, i en intervju med Tidningen Näringslivet.

”Det är precis en sådan utveckling som Kina vill se. Kina känner sig stärkt i sin roll som stormakt och att man får det erkännandet som man tycker att man förtjänar”, säger hon.

Västledare närmar sig Kina

Under de senaste månaderna har en rad västliga ledare vallfärdat till Beijing.

Bland besökarna märks Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Finlands statsminister Petteri Orpo, Kanadas premiärminister Mark Carney och Frankrikes president Emmanuel Macron.

Kina passar på att framställa sig som en stabil och regelbaserad handelsmakt. En kontrast mot det kaos som Trump skapar.

Men Michalski uppmanar till försiktighet. Den kinesiska ekonomiska modellen är fortfarande helt exportbaserad och staten och kommunistpartiets intressen trumfar alltid ekonomiska hänsyn.

Europeiska företag möter fortsatt omfattande restriktioner på den kinesiska marknaden, och Kinas användning av formella och informella handelssanktioner mot länder som inte faller i smaken har enligt professorn ökat kraftigt under 2025. Inte minst genom landets dominans över kritiska råvaror och mineraler.

”Man får inte glömma att Kina inte har ändrat någonting”, konstaterar Michalski.