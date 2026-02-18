Kinas dansande robotar väcker frågor om framtidens industri

När Kinas mest sedda tv-sändning, CCTV:s traditionella nyårsgala, rullade igång på måndagen stod humanoida robotar i centrum.

Läs även: Kinas robotar sopar mattan med väst: ”Historiskt ögonblick”. Realtid

Mer än ett dussin robotar från startup-bolaget Unitree Robotics utförde avancerade kampsekvensermed svärd, stavar och nunchucks tillsammans med mänskliga barn på scenen, skriver Reuters.

Uppvisningen även en tekniskt ambitiös tolkning av den kinesiska kampkonsten ”drunken boxing”, med vacklande rörelser och kontrollerade bakåtfall som visade upp nya framsteg inom koordination och felåterställning.

Frågor om betydelsen av dansande robotar

Klipp från galan snabbt spreds på nätet och väckte frågor om vad robotarna egentligen kan, och vad uppvisningen egentligen signalerar.

Kyle Chan, expert på Kinas teknikutveckling vid Brookings Institution i Washington, menar att Peking medvetet använder sådana offentliga robotuppträdanden för att ”blända inhemska och internationella åskådare med Kinas tekniska kapacitet”, skriver The Guardian.

Läs även: Kinas robotar skrämmer västerländska industritoppar. Dagens PS

ANNONS

Chan understryker att humanoidrobotar, till skillnad från AI-modeller eller industriell utrustning, är synliga bevis på teknologiskt ledarskap som vanliga människor kan se på sina telefoner och tv-apparater.

Analytikern pekar på att Kina och USA visserligen är jämnstarka inom AI i stort. Men att Kina på humanoidrobotområdet kan hävda ett försprång, inte minst vad gäller skalning av produktion.