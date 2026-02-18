Klipp på dansande robotar i Kina har spritts över världen. Många frågar sig nu om det bara är en imponerande show eller har större implikationer för framtiden.
Kinas dansande robotar väcker frågor om framtidens industri
När Kinas mest sedda tv-sändning, CCTV:s traditionella nyårsgala, rullade igång på måndagen stod humanoida robotar i centrum.
Mer än ett dussin robotar från startup-bolaget Unitree Robotics utförde avancerade kampsekvensermed svärd, stavar och nunchucks tillsammans med mänskliga barn på scenen, skriver Reuters.
Uppvisningen även en tekniskt ambitiös tolkning av den kinesiska kampkonsten ”drunken boxing”, med vacklande rörelser och kontrollerade bakåtfall som visade upp nya framsteg inom koordination och felåterställning.
Frågor om betydelsen av dansande robotar
Klipp från galan snabbt spreds på nätet och väckte frågor om vad robotarna egentligen kan, och vad uppvisningen egentligen signalerar.
Kyle Chan, expert på Kinas teknikutveckling vid Brookings Institution i Washington, menar att Peking medvetet använder sådana offentliga robotuppträdanden för att ”blända inhemska och internationella åskådare med Kinas tekniska kapacitet”, skriver The Guardian.
Chan understryker att humanoidrobotar, till skillnad från AI-modeller eller industriell utrustning, är synliga bevis på teknologiskt ledarskap som vanliga människor kan se på sina telefoner och tv-apparater.
Analytikern pekar på att Kina och USA visserligen är jämnstarka inom AI i stort. Men att Kina på humanoidrobotområdet kan hävda ett försprång, inte minst vad gäller skalning av produktion.
Symboliken bakom spektaklet
Georg Stieler, chef för robotik och automation vid teknikkonsultföretaget Stieler lyfte fram galans unika funktion som megafon för industriell politik.
Företag som uppträder på galascenen får enligt honom konkreta belöningar i form av statliga order, investeraruppmärksamhet och marknadstillträde.
Jämfört med förra årets sändning,där robotarnas rörelser var betydligt enklare, är årets prestandahopp slående, konstaterar Stieler.
Han betonar dock att det som visas upp inte utan vidare kan översättas till industriell robusthet: robotarna är tränade på sina rutiner hundratals eller tusentals gånger och klarar inte att spontant byta riktning eller utföra helt nya rörelser.
”Scenprestationer är ännu inte detsamma som industriell driftsäkerhet”, säger han till The Guardian
Kina dominerar och expanderar
Bakom galaspektaklet finns dock hårda siffror.
Kina stod förra året för 90 procent av de ungefär 13 000 humanoida robotar som levererades globalt, enligt analysföretaget Omdia.
Morgan Stanley spår att Kinas försäljning av humanoidrobotar mer än fördubblas till 28 000 enheter under 2026.
Elon Musk, som satsar hårt på sin egen humanoidrobot Optimus via Tesla, har pekat ut kinesiska aktörer som sin främsta konkurrens och uttalat att omvärlden underskattar Kina.
Kina skickar robotar till gränsen
De kinesiska ambitionerna stannar inte vid fabriksgolven. Som Realtid tidigare rapporterat har robotföretaget UBTech tecknat ett kontrakt värt motsvarande cirka 340 miljoner kronor för att leverera humanoidrobotar vid gränsövergångar mot Vietnam i Guangxi-regionen, en av de hittills största praktiska utrullningarna av humanoidrobotsystem inom kinesisk myndighetsverksamhet.
Robotmodellen Walker S2 ska vägleda resenärer, hantera personflöden och bistå vid patrullering, och leveranserna väntas inledas i december.
Sammantaget målar bilden upp ett Kina som snabbt rör sig från propagandaspektakel mot faktisk kommersialisering av förkroppsligad AI, även om experternas varningar om gapet mellan scen och fabrik ännu inte går att avfärda.