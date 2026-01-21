21 jan. 2026

Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte

trump
Donald Trump talade i över en timme på scenen i Davos och täckte ett brett spektrum av ämnen. (Foto: Evan Vucci /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Det viktigaste i Donald Trumps tal var beskedet att han inte skulle använda våld för att ta över Grönland. Men han kallade också Danmark för ”otacksamt”.

När USA:s president Donald Trump väl kom till till World Economic Forum i Davos, tre timmar sen, var Grönland frågan som alla funderade på.

Skulle presidenten skruva upp eller mildra konflikten i sitt emotsedda tal? Till slut tycks slutsatsen ha blivit – både och, skriver CNBC.

Inför en publik av regeringschefer och företagsledare uppmanade han till omedelbara förhandlingar med Danmark om ett amerikanskt övertagande av territoriet.

”Kommer inte använda våld”

Han klargjorde samtidigt att USA inte avser att använda militärt våld för att nå målet.

”Vi får förmodligen ingenting om jag inte bestämmer mig för att använda överdriven styrka och våld där vi, uppriktigt sagt, skulle vara ostoppbara. Men jag kommer inte att göra det”, sa Trump i talet.

Beskedet bidrog till att dämpa marknadsoron efter tidigare hårda utspel och ledde till en tydlig återhämtning på börserna.

Sätter press på Europa

Trots detta fortsatte Trump att sätta press på Europa.

Han framhöll Grönlands strategiska betydelse för USA:s nationella säkerhet och markerade att europeiska länder står inför konsekvenser om de motsätter sig amerikanska krav.

Uttalandena kom kort efter att han hotat med nya tullar mot flera Natoländer, vilket ytterligare har spänt relationerna inom alliansen.

”Hur dumma var vi?”

Trump påpekade också att USA gav bort Danmark efter andra världskriget, ett beslut som landet nu har fått ångra.

”Hur dumma var vi som gjorde det? Men vi gjorde det. Vi gav det tillbaka. Men hur otacksamma är de inte nu?”, sa han om danskarna.

Talets ton väckte uppmärksamhet även av andra skäl.

Motsägelsefullt budskap

Trump riktade bred kritik mot europeiska länder och mot Schweiz som värd för mötet.

Samtidigt uttryckte han sitt stöd för publiken och det internationella samarbetet.

Kombinationen av konfrontativa utspel och motsägelsefulla budskap förstärkte bilden av en president som ser USA:s globala roll i tydligt maktpolitiska termer.

Tog upp bedrägeri

Under talet berörde Trump även inrikespolitiska frågor och gjorde uttalanden om en pågående bedrägerihärva i Minnesota i USA som väckte starka reaktioner i salen.

Trump pekade ut somalier som ansvariga för härvan och menade att USA liksom andra länder i västvärlden har släppt in alltför stora invandrargrupper.

Dessa kommenterar möttes av hörbara protester från delar av publiken och kan påverka de säkerhets- och handelspolitiska frågorna som stod på dagordningen, skriver NBC.

Har fler möten på gång

I Davos pågick samtidigt intensiva samtal bland europeiska ledare om hur Trumps linje ska hanteras.

Danmarks regering har tydligt markerat att landets hållning i Grönlandsfrågan inte kommer att förändras under ekonomiska påtryckningar.

Trump väntas ha flera bilaterala möten under forumet, där både Grönland, handel och säkerhet står högt på agendan.

DanmarkDonald TrumpGrönlandUSA
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

