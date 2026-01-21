Det viktigaste i Donald Trumps tal var beskedet att han inte skulle använda våld för att ta över Grönland. Men han kallade också Danmark för ”otacksamt”.
Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte
Mest läst i kategorin
Inte längre kris – nu är världen i vattenkonkurs
Världen har lämnat vattenkrisens tid bakom sig och befinner sig nu i ett tillstånd av global vattenkonkurs med irreversibla konsekvenser. Det enligt en ny FN-rapport. Rapportens författare, Kaveh Madani, som är chef för FN:s universitets institut för vatten, miljö och hälsa, menar att termer som ”vattenkris” inte längre fångar situationens allvar. ”Om du fortsätter kalla …
Zelenskyjs krav: Tre miljoner soldater i Europa
Ryssland kommer att ha minst två miljoner soldater – därför måste Europa ha ännu fler. Det menar Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppmanar återigen Europa att ta initiativ till att skapa en gemensam europeisk militär. Enligt Zelenskyj är en sådan styrka nödvändig för att möta Rysslands långsiktiga militära uppbyggnad. En europeisk militär bör inte …
Mäklarfirma lät praktikanter skriva fuskrecensioner
Det höga betyget som Notar har i Uppsala kan delvis vara ett resultat av fejkade recensioner. Det menar SVT. Misstänkt fusk med nätrecensioner på mäklarbyrån Notars kontor i Uppsala har avslöjats i en granskning av SVT. Enligt uppgifter från flera elever som gjort praktik på byrån har de skrivit påhittade positiva omdömen på Google och …
Slopade visumkrav: Kinesiska turister strömmar till Ryssland
Kinesiska turister fyller ryska tåg, hotell och sevärdheter sedan Ryssland i december införde visumfritt resande för kinesiska medborgare. Beslutet som undertecknades av Vladimir Puttin ger kinesiska resenärer 30 dagars fri inresa och har snabbt förändrat turistflödena i landet. Läs också:London godkänner Kinas jätteambassad trots massiv kritik Turistboom möter lokal irritation På ett tåg mellan Moskva …
Svenska ekonomer kräver hårt svar från EU
Ekonomer kräver att EU markerar mot Trumps tullhot, som riktas mot flera EU‑länder – även Sverige – i hans konflikt om Grönland. I ett inlägg på Truth Social hotar presidenten med tullar på 10 procent från 1 februari och 25 procent från 1 juni om inget avtal om Grönland kommer på plats. Utspelet sätter omedelbart …
När USA:s president Donald Trump väl kom till till World Economic Forum i Davos, tre timmar sen, var Grönland frågan som alla funderade på.
Skulle presidenten skruva upp eller mildra konflikten i sitt emotsedda tal? Till slut tycks slutsatsen ha blivit – både och, skriver CNBC.
Inför en publik av regeringschefer och företagsledare uppmanade han till omedelbara förhandlingar med Danmark om ett amerikanskt övertagande av territoriet.
”Kommer inte använda våld”
Han klargjorde samtidigt att USA inte avser att använda militärt våld för att nå målet.
”Vi får förmodligen ingenting om jag inte bestämmer mig för att använda överdriven styrka och våld där vi, uppriktigt sagt, skulle vara ostoppbara. Men jag kommer inte att göra det”, sa Trump i talet.
Beskedet bidrog till att dämpa marknadsoron efter tidigare hårda utspel och ledde till en tydlig återhämtning på börserna.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Sätter press på Europa
Trots detta fortsatte Trump att sätta press på Europa.
Han framhöll Grönlands strategiska betydelse för USA:s nationella säkerhet och markerade att europeiska länder står inför konsekvenser om de motsätter sig amerikanska krav.
Uttalandena kom kort efter att han hotat med nya tullar mot flera Natoländer, vilket ytterligare har spänt relationerna inom alliansen.
”Hur dumma var vi?”
Trump påpekade också att USA gav bort Danmark efter andra världskriget, ett beslut som landet nu har fått ångra.
”Hur dumma var vi som gjorde det? Men vi gjorde det. Vi gav det tillbaka. Men hur otacksamma är de inte nu?”, sa han om danskarna.
Talets ton väckte uppmärksamhet även av andra skäl.
Motsägelsefullt budskap
Trump riktade bred kritik mot europeiska länder och mot Schweiz som värd för mötet.
Samtidigt uttryckte han sitt stöd för publiken och det internationella samarbetet.
Kombinationen av konfrontativa utspel och motsägelsefulla budskap förstärkte bilden av en president som ser USA:s globala roll i tydligt maktpolitiska termer.
Tog upp bedrägeri
Under talet berörde Trump även inrikespolitiska frågor och gjorde uttalanden om en pågående bedrägerihärva i Minnesota i USA som väckte starka reaktioner i salen.
Trump pekade ut somalier som ansvariga för härvan och menade att USA liksom andra länder i västvärlden har släppt in alltför stora invandrargrupper.
Dessa kommenterar möttes av hörbara protester från delar av publiken och kan påverka de säkerhets- och handelspolitiska frågorna som stod på dagordningen, skriver NBC.
Har fler möten på gång
I Davos pågick samtidigt intensiva samtal bland europeiska ledare om hur Trumps linje ska hanteras.
Danmarks regering har tydligt markerat att landets hållning i Grönlandsfrågan inte kommer att förändras under ekonomiska påtryckningar.
Trump väntas ha flera bilaterala möten under forumet, där både Grönland, handel och säkerhet står högt på agendan.
Läs mer: Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!