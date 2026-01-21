Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte

När USA:s president Donald Trump väl kom till till World Economic Forum i Davos, tre timmar sen, var Grönland frågan som alla funderade på.

Skulle presidenten skruva upp eller mildra konflikten i sitt emotsedda tal? Till slut tycks slutsatsen ha blivit – både och, skriver CNBC.

Inför en publik av regeringschefer och företagsledare uppmanade han till omedelbara förhandlingar med Danmark om ett amerikanskt övertagande av territoriet.

”Kommer inte använda våld”

Han klargjorde samtidigt att USA inte avser att använda militärt våld för att nå målet.

”Vi får förmodligen ingenting om jag inte bestämmer mig för att använda överdriven styrka och våld där vi, uppriktigt sagt, skulle vara ostoppbara. Men jag kommer inte att göra det”, sa Trump i talet.

Beskedet bidrog till att dämpa marknadsoron efter tidigare hårda utspel och ledde till en tydlig återhämtning på börserna.