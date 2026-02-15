Peking fortsätter fylla sina lager i rasande takt och har blivit en avgörande faktor för att hålla oljepriserna uppe.
Kinas oljelager växer i rekordtakt – så påverkas bensinpriset
Kinas strategi att bunkra olja i stor skala har nu fått konkreta effekter på den globala oljemarknaden.
Som Realtid tidigare rapporterat fyller världens största oljeimportör sina lager med i genomsnitt en miljon fat råolja per dag.
Men nya analyser visar att takten accelererat kraftigt under slutet av förra året.
Snabbaste bunkringen sedan pandemin
I december 2025 nådde Kinas lagerhållning den högsta nivån på ett enskilt månad sedan juni 2020. Då pressade coronapandemin ned oljepriserna till bottennivåer.
Enligt Reuters uppgifter uppgick bunkringstakten till 2,67 miljoner fat per dag i december. Jämfört med 1,88 miljoner fat per dag månaden innan.
Den kraftiga ökningen kulminerade en trend som inleddes redan under våren 2025, då Kina började accelerera sin oljelagring samtidigt som landets faktiska oljeefterfrågan förblev svag.
Kinas totala råoljeimport slog rekord förra året och nådde 11,55 miljoner fat per dag, en ökning med 4,4 procent jämfört med 2024.
December blev den starkaste månaden med ett genomsnitt på 13,18 miljoner fat per dag, enligt kinesisk officiell statistik.
Stödjer priserna trots överutbud
Den massiva lagerhållningen har spelat en avgörande roll för att stabilisera oljepriserna under 2025.
Trots lättnader i OPEC+-ländernas produktionsbegränsningar, kraftig utbudsökning från amerikanska kontinenten och fortsatta flöden av sanktionsbelagd olja från Iran, Ryssland och Venezuela, har de internationella oljepriserna hållit sig kring 60 dollar per fat.
Enligt Center on Global Energy Policy vid Columbia University stod lageruppbyggnaden för 83 procent av ökningen i Kinas råoljeimport under 2025. Analysföretaget Rystad Energy uppskattar att Kina lagrade 430 000 fat per dag under året.
Den amerikanska energimyndigheten EIA bedömer att Kinas lagerhållning i praktiken fungerar som en källa till efterfrågan genom att avlägsna fat från den globala marknaden, skriver Oilprice.com.
Fortsatt expansion väntas under 2026
Kinas statliga oljebolag planerar att bygga minst 169 miljoner fat i ny lagringskapacitet under 2025–2026, enligt. Analysföretaget Kpler bedömer att ytterligare 94 miljoner fat i kapacitet tillkommer enbart i år.
Om utnyttjandegraden når 60 procent kan Kina addera upp till 170 miljoner fat i lager under 2026, motsvarande nästan 500 000 fat per dag över hela året.
Detta skulle absorbera en betydande del av det överskott på 1,8 miljoner fat per dag som Kpler prognostiserar för innevarande år.
Flera faktorer driver Pekings aggressiva lagerstrategi. Enligt Kpler handlar det dels om osäkerhet kring sanktionsbelagda leveranser, dels om opportunistiska inköp vid låga priser och statliga direktiv att fylla på de strategiska reserverna.
Geopolitisk buffert
Kinas tunga beroende av importerad olja, över 70 procent av konsumtionen, och särskilt av sjöburna leveranser har gjort lagerhållning till en hörnsten i landets energisäkerhet, enligt Center on Global Energy Policy.
Med de lager som Kina nu byggt upp skulle landet kunna hantera ett flertal månaders avbrott i leveranserna från Iran och Venezuela, som tillsammans stod för omkring 15 procent av Kinas råoljeimport förra året.
Kina hade i början av januari drygt 1,2 miljarder fat olja i landbaserade lager, vilket skulle räcka till 104 dagars nettoimport på 2025 års nivå,.
Kpler sammanfattar Kinas roll på oljemarknaden: landet driver kanske inte efterfrågetillväxten i traditionell mening, men kan återigen fungera som marknadens stötdämpare under 2026.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
