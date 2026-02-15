Kinas oljelager växer i rekordtakt – så påverkas bensinpriset

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Kinas strategi att bunkra olja i stor skala har nu fått konkreta effekter på den globala oljemarknaden.

Som Realtid tidigare rapporterat fyller världens största oljeimportör sina lager med i genomsnitt en miljon fat råolja per dag.

Men nya analyser visar att takten accelererat kraftigt under slutet av förra året.

Snabbaste bunkringen sedan pandemin

I december 2025 nådde Kinas lagerhållning den högsta nivån på ett enskilt månad sedan juni 2020. Då pressade coronapandemin ned oljepriserna till bottennivåer.

Xi Jinpings Kina fyller på sina oljelager. (Foto: Adek Berry / Jacob Ford / AP /TT)



Enligt Reuters uppgifter uppgick bunkringstakten till 2,67 miljoner fat per dag i december. Jämfört med 1,88 miljoner fat per dag månaden innan.

ANNONS

Den kraftiga ökningen kulminerade en trend som inleddes redan under våren 2025, då Kina började accelerera sin oljelagring samtidigt som landets faktiska oljeefterfrågan förblev svag.

Missa inte: Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg. Realtid

Kinas totala råoljeimport slog rekord förra året och nådde 11,55 miljoner fat per dag, en ökning med 4,4 procent jämfört med 2024.

December blev den starkaste månaden med ett genomsnitt på 13,18 miljoner fat per dag, enligt kinesisk officiell statistik.