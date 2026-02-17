AI-hotet som analytikerna inte vill räkna på

Rubrikerna har varit stora och tydliga under de senaste veckorna. Flera mjukvarubolag har fallit hårt på börsen efter oro om att AI hotar deras affärsmodell.

Trots detta ortsätter många investerare att räkna med stigande vinster för mjukvarubolag.

Men det är ett antagande som allt fler bedömare ifrågasätter i takt med snabba framsteg inom artificiell intelligens, menar experter.

Justerat upp vinstprognoserna

Under de senaste tre månaderna har mjukvaruaktier, mätt genom iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, fallit omkring 24 procent.

Samtidigt har analytikernas prognoser för bolagens vinster två år framåt justerats upp med cirka fem procent.

Det signalerar en tydlig diskrepans mellan marknadens prissättning och förväntningarna på framtida lönsamhet, skriver Yahoo Finance.