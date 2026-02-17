De stora kursfallen för bolagen i flera olika sektorer, däribland mjukvara, har inte gått någon förbi. Ändå fortsätter många analytiker att tro på höga vinster i framtiden.
AI-hotet som analytikerna inte vill räkna på
Rubrikerna har varit stora och tydliga under de senaste veckorna. Flera mjukvarubolag har fallit hårt på börsen efter oro om att AI hotar deras affärsmodell.
Trots detta ortsätter många investerare att räkna med stigande vinster för mjukvarubolag.
Men det är ett antagande som allt fler bedömare ifrågasätter i takt med snabba framsteg inom artificiell intelligens, menar experter.
Justerat upp vinstprognoserna
Under de senaste tre månaderna har mjukvaruaktier, mätt genom iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, fallit omkring 24 procent.
Samtidigt har analytikernas prognoser för bolagens vinster två år framåt justerats upp med cirka fem procent.
Det signalerar en tydlig diskrepans mellan marknadens prissättning och förväntningarna på framtida lönsamhet, skriver Yahoo Finance.
Tufft för flera bolag
Utvecklingen sammanfaller med en våg av AI-innovationer från aktörer som OpenAI, Google och Anthropic.
Deras avancerade språkmodeller och automatiseringsverktyg bedöms kunna utmana traditionella affärsmodeller inom mjukvara, särskilt inom områden som företagsadministration, kundhantering och analys.
Bolag som Salesforce och Workday har sett sina aktiekurser pressas hårt. Investerare oroar sig för att AI-lösningar kan minska behovet av dyra abonnemangstjänster eller pressa marginalerna när konkurrensen ökar.
Har inte slagit igenom i prognoserna
Även bredare marknadsindex har påverkats, där tekniktyngda Nasdaq Composite backat i takt med sektorn.
Samtidigt har värderingarna sjunkit markant. För bara en tid sedan handlades många mjukvarubolag till omkring 35 gånger vinsten, medan multiplarna nu ligger under 20 i flera fall.
Trots detta har analytiker varit långsamma med att sänka sina vinstprognoser. Historiskt har prognoser ofta justerats ned först efter att bolagen själva signalerat svagare utsikter.
Kritiker menar dock att marknaden redan indikerar att lönsamheten kan komma att påverkas negativt när AI-lösningar blir billigare och mer tillgängliga.
Tufft i flera branscher
Bedömare pekar på att även andra branscher, som försäkringsförmedling och reklam, riskerar att möta liknande utmaningar, skriver CNN.
Om AI snabbt kan automatisera centrala arbetsuppgifter kan det slå mot intäkter och tillväxt i flera kunskapsintensiva sektorer.
Frågan är helt enkelt om mjukvarusektorn befinner sig i en tillfällig nedgång eller i början av en strukturell omställning.
