Så vill miljardären utjämna inkomstklyftorna

Mark Cuban, som blev miljardär när Yahoo köpte hans bolag Broadcast.com 1999, har länge argumenterat för att löneklyftorna i USA är ohållbara.

I fjol tjänade vd:ar i S&P 500 i snitt 285 gånger mer än medianlönen i bolagen. Det är en nivå som enligt Cuban riskerar att underminera både konkurrenskraft och samhällsstabilitet.

I stället för nya statliga program vill han se marknadsbaserade incitament som gör att fler får del av värdeskapandet.



Han föreslår att varje anställd ska få samma procentuella aktieandel som vd:n får i sin ersättning. Om ledningen får aktier motsvarande en viss andel av sin lön, ska en städare få samma procent av sin egen lön i aktier.

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Skatterabatt för företag som delar ägandet

För att få fart på modellen vill Cuban att staten sänker bolagsskatten för företag som inför breda aktieprogram. Han beskriver det som ett sätt att belöna långsiktighet och minska beroendet av höga kontantlöner.

Cuban lutar sig på egen erfarenhet. När Yahoo köpte Broadcast.com blev 300 av 330 anställda miljonärer tack vare aktier han delat ut i förväg. Den typen av ägande, menar han, skapar en kultur där personalen tänker som ägare och företaget blir mer motståndskraftigt.

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