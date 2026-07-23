Den amerikanske entreprenören Mark Cuban lanserar en enkel modell för att bromsa USA:s växande inkomstklyftor: låt alla anställda få aktier i bolaget.
Så vill miljardären utjämna inkomstklyftorna
Mark Cuban, som blev miljardär när Yahoo köpte hans bolag Broadcast.com 1999, har länge argumenterat för att löneklyftorna i USA är ohållbara.
I fjol tjänade vd:ar i S&P 500 i snitt 285 gånger mer än medianlönen i bolagen. Det är en nivå som enligt Cuban riskerar att underminera både konkurrenskraft och samhällsstabilitet.
I stället för nya statliga program vill han se marknadsbaserade incitament som gör att fler får del av värdeskapandet.
Han föreslår att varje anställd ska få samma procentuella aktieandel som vd:n får i sin ersättning. Om ledningen får aktier motsvarande en viss andel av sin lön, ska en städare få samma procent av sin egen lön i aktier.
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Skatterabatt för företag som delar ägandet
För att få fart på modellen vill Cuban att staten sänker bolagsskatten för företag som inför breda aktieprogram. Han beskriver det som ett sätt att belöna långsiktighet och minska beroendet av höga kontantlöner.
Cuban lutar sig på egen erfarenhet. När Yahoo köpte Broadcast.com blev 300 av 330 anställda miljonärer tack vare aktier han delat ut i förväg. Den typen av ägande, menar han, skapar en kultur där personalen tänker som ägare och företaget blir mer motståndskraftigt.
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SpaceX visar vad som händer när ägandet breddas
För att illustrera effekten pekar Cuban på SpaceX‑noteringen i juni. Den skapade tusentals nya miljonärer bland personalen och gav en tidigare svetsare, Juan Hernandez, aktier värda nära 880 000 dollar.
Hernandez började på SpaceX 2015 med en timlön på 28 dollar,: Hans resa lyfts fram i Fortune som ett konkret exempel på hur breda aktieprogram kan förändra en anställds ekonomiska framtid.
Cuban menar att fler företag skulle kunna uppnå liknande resultat om de delade ägandet mer generöst.
Hushållens förmögenhet skulle kunna dubblas
Enligt en Harvardstudie som lyfts fram i Fortune, skulle hushållens samlade förmögenhet dubblas om 30 procent ägdes av medarbetare.
Samtidigt skulle de rikaste amerikanernas andel av den totala förmögenheten minska — med ett genomsnittligt tapp på 14 procent för den översta procenten.
Studien pekar också på konkreta effekter i företagen: högre produktivitet, lägre personalomsättning och större chans att bolag överlever när anställda äger minst fem procent av företaget.
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”Medkännande kapitalism”
Cuban beskriver sin filosofi som ”medkännande kapitalism”. Ett av hans tydligaste exempel på tankegången är läkemedelsbolaget Cost Plus Drugs. Bolaget pressar priser genom att sälja generiska läkemedel utan mellanhänder.
Modellen har gjort att patienter kan köpa mediciner för en bråkdel av vad de kostar via traditionella apotekskedjor. Cuban använder bolaget som bevis för att marknaden kan leverera sociala effekter om incitamenten är rätt utformade.
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