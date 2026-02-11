Den massiva utbyggnaden av amerikansk LNG-export väntas nästan halvera Europas gaspriser till 2030. Men amerikanska hushåll och industrier riskerar kraftigt stigande energiräkningar.
LNG-boomen: Goda nyheter för Europa – dåliga för USA
USA har cementerat sin position som världens ledande exportör av flytande naturgas (LNG).
Under 2025 nådde exporten rekordhöga 111 miljoner ton, och enligt det amerikanska energidepartementet kan kapaciteten mer än fördubblas till 2029, rapporterar Oilprice.com.
För Europa innebär utvecklingen välkomna lättnader efter flera år av energikris.
Enligt analysföretaget Wood Mackenzie väntas den nya vågen av globalt LNG-utbud, främst från USA och Qatar, nästan halvera europeiska gaspriser till 2030 jämfört med 2025 års nivåer. Det skulle spara europeisk industri uppskattningsvis 46 miljarder dollar årligen.
Rysk gas flödar till Japan – trots hård press från USA
USA förlänger undantag och möjliggör fortsatt import av rysk gas till Japan – ett beslut där energisäkerhet går före geopolitik.
Energiintensiva sektorer som petrokemi, metall och kemi, som pressats hårt sedan Rysslands invasion av Ukraina, befinner sig nu i vad Wood Mackenzie kallar ett ”prisomsvängningsfönster” som kan möjliggöra stabilisering eller återhämtning.
Spreaden krymper dramatiskt
Prisskillnaden mellan europeiska och amerikanska naturgaspriser har redan krympt dramatiskt.
Spreaden mellan det nederländska referenspriset TTF och amerikanska Henry Hub har fallit från cirka 12 dollar per miljon BTU i början av 2025 till bara 4,8 dollar, den lägsta nivån sedan maj 2021.
Goldman Sachs prognostiserar att TTF-priset sjunker till 29 euro per megawattimme 2026 och 20 euro 2027.
Missa inte: EU anklagas för hyckleri – köper mer ryskt gödsel. Realtid
Mellan 2028 och 2029 kan nordvästeuropeiska lager bli så fyllda att priset kan falla till så lågt som 12 euro.
Amerikanska konsumenter får betala priset
Men medaljen har en tydlig baksida.
Nu väntas amerikanska gaspriser stiga till i genomsnitt 4,90 dollar per miljon BTU mellan 2030 och 2035, en ökning på nästan 50 procent från 2025 års nivåer.
Drivkrafterna är både LNG-exporten och den snabbt växande efterfrågan från AI-datacenter.
Läs även: EU:s nya drag: Ryska oljan ska knäckas. Dagens PS
En analys från Industrial Energy Consumers of America visar att varje dollars ökning av Henry Hub-priset kostar amerikanska konsumenter och tillverkare cirka 54 miljarder dollar årligen.
För industrier som kemikalier och gödningsmedel, som är starkt beroende av naturgas, kan de ökade kostnaderna bli förödande.
Experter varnar också för att USA kan stå inför en inhemsk energikris om produktionstillväxten inte håller jämna steg med exportefterfrågan.
Varningar om överproduktion
Flera branschledare har dock varnat för att utbyggnaden går för långt. TotalEnergies vd Patrick Pouyanné menar att det byggs för många LNG-anläggningar i USA, vilket riskerar att skapa ett långvarigt överskott.
Samtidigt pressar USA:s president Donald Trump EU att snabba på utfasningen av rysk gas.
Missa inte: Rysk gas fortsätter strömma till EU trots löften. Dagens PS
EU-kommissionen överväger nu att tidigarelägga stoppet för rysk LNG-import, från det ursprungliga målet 2027.
EU har redan åtagit sig att köpa amerikansk energi för 750 miljarder dollar under en treårsperiod. ett mål som dock framstår som orealistiskt då importen förra året stannade på 76 miljarder dollar.
Den globala gasmarknaden väntas gå mot överskott från 2026, vilket kan ge Europa bättre förhandlingsposition samtidigt som det skapar ekonomiska utmaningar för den amerikanska LNG-industrin.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
