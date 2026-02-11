LNG-boomen: Goda nyheter för Europa – dåliga för USA

USA har cementerat sin position som världens ledande exportör av flytande naturgas (LNG).

Under 2025 nådde exporten rekordhöga 111 miljoner ton, och enligt det amerikanska energidepartementet kan kapaciteten mer än fördubblas till 2029, rapporterar Oilprice.com.

För Europa innebär utvecklingen välkomna lättnader efter flera år av energikris.

Enligt analysföretaget Wood Mackenzie väntas den nya vågen av globalt LNG-utbud, främst från USA och Qatar, nästan halvera europeiska gaspriser till 2030 jämfört med 2025 års nivåer. Det skulle spara europeisk industri uppskattningsvis 46 miljarder dollar årligen.

Energiintensiva sektorer som petrokemi, metall och kemi, som pressats hårt sedan Rysslands invasion av Ukraina, befinner sig nu i vad Wood Mackenzie kallar ett ”prisomsvängningsfönster” som kan möjliggöra stabilisering eller återhämtning.

Spreaden krymper dramatiskt

Prisskillnaden mellan europeiska och amerikanska naturgaspriser har redan krympt dramatiskt.

Spreaden mellan det nederländska referenspriset TTF och amerikanska Henry Hub har fallit från cirka 12 dollar per miljon BTU i början av 2025 till bara 4,8 dollar, den lägsta nivån sedan maj 2021.

Goldman Sachs prognostiserar att TTF-priset sjunker till 29 euro per megawattimme 2026 och 20 euro 2027.

Mellan 2028 och 2029 kan nordvästeuropeiska lager bli så fyllda att priset kan falla till så lågt som 12 euro.