Prisras på lyxyachter

Sommarens chartermarknad i Medelhavet har bromsat in. Enligt flera stora mäklare ligger bokningarna 20–30 procent under fjolårets nivå.



För den som vill prova på att hyra en lyxyacht är det ovanligt tillgängligt i juli och augusti – perioder som annars snabbt blir fullbokade. Priserna är också kraftigt reducerade.

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Jakt på låga priser

Det svaga trycket har påverkat kundbeteendet. Bokningar görs just nu med extremt kort varsel, ibland bara med några dagars marginal. Mäklare beskriver en sommar där många jagar nedsatta priser i sista minuten.

CNBC lyfter att det är bättre för ägarna att hyra ut båtarna billigare än att låta dem ligga oanvända, eftersom de har höga löpande kostnader. Den förklaringen ger lite mer sammanhang.

Trots att det generellt är lägre efterfrågan på lyxyachter, är efterfrågan på de allra största båtarna, som mäter över 70 meter, fortsatt stark.

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Geopolitiken påverkar priserna

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Marknaden i början såg stark ut men bromsade in efter den senaste upptrappningen i konflikten med Iran. Amerikanska kunder, som är avgörande för medelhavets chartersegment, har blivit mer försiktiga och skjuter upp sina bokningar.

Hoppas på ett uppsving i september

Trots en svag högsäsong ser mäklarna ett uppsving i bokningar av lyxyachter för september. Kunder hoppas på ett lugnare geopolitiskt läge och har skjutit semestern på framtiden.

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