Eurozonens inflation ökar igen – stora skillnader mellan medlemsländerna

Kärninflationen visar brett pristryck

Kärninflationen, det vill säga inflation där energi- och livsmedelspriser rensats bort, steg till 2,5 procent. Det visar att prisökningarna inte längre är begränsade till energi.



Tjänster, restauranger, transporter och andra arbetsintensiva sektorer fortsätter att höja priserna. Det gör att inflationen blir mer seglivad och svårare att få ned med enbart lägre energipriser.

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ECB:s dilemma växer

’De stora skillnaderna mellan länderna gör ECB:s nästa räntebeslut mer komplicerat. Länder med högt inflationstryck behöver en stramare politik, medan ekonomier nära målet riskerar att bromsas i onödan.



Inflationssiffrorna stärker argumenten för en ny räntehöjning från ECB. På finansmarknaden har förväntningarna på en höjning med 25 punkter vid nästa möte ökat.

Marknaderna tar siffrorna med ro

Trots inflationsuppgången steg de europeiska börserna. DAX 40 nådde en ny rekordnivå och Euro Stoxx 50 klättrade över 1 procent.



Techbolag som Infineon och STMicroelectronics ledde uppgången, samtidigt som flera storbolag rapporterade starka kvartalssiffror.

Även utanför eurozonen är bilden splittrad

Även utanför euroområdet varierar inflationen, enligt eurostat. Länder som Sverige, Danmark, Polen och Ungern har egna valutor och står utanför ECB:s gemensamma penningpolitik, vilket innebär att deras inflation påverkas av delvis andra nationella förutsättningar.



Sverige hade i juni EU:s lägsta harmoniserade inflation på 1,0 procent, medan Danmark också låg bland länderna med lägst prisökningar på 1,8 procent.



Samtidigt var inflationen betydligt högre i flera andra länder utanför euroområdet, vilket visar att pristrycket är ojämnt även utanför valutaunionen.

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