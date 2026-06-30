Tro inte att inflationen i Europa kommer att sjunka tillbaka bara för att det har blivit lugnare i Mellanöstern. Det är ECB:s tydliga budskap.
ECB varnar för hög inflation – kan höja räntan igen
Inflationen i euroområdet riskerar att ligga kvar över Europeiska centralbankens mål under en längre tid.
Oron över utvecklingen i Mellanöstern har visserligen dämpats, men räntan kan ändå höjas framöver.
Det säger flera ledande företrädare för ECB.
”Finns kvar i systemet”
Den tyske centralbankschefen Joachim Nagel bedömer att inflationstrycket fortfarande är betydande, främst till följd av energipriserna.
Enligt honom har effekterna av den senaste energichocken ännu inte klingat av.
”Energiprischocken finns fortfarande kvar i systemet. Jag misstänker att inflationstakten kommer att ligga en bra bit över vårt mål”, säger han, enligt CNBC.
ECB höjde tidigare i juni styrräntan för första gången sedan 2023.
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Vill ha mer på fötterna
Beslutet motiverades av ökade inflationsrisker efter konflikten mellan USA och Iran, som ledde till en tillfällig blockad av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.
Sedan dess har USA och Iran enats om en vapenvila och inlett fredssamtal, men enligt Nagel är det fortfarande för tidigt att avgöra om situationen är tillräckligt stabil ännu.
ECB väntas därför avvakta ytterligare ekonomisk statistik innan nästa penningpolitiska besked.
I maj uppgick inflationen i euroområdet preliminärt till 3,2 procent. Prisökningarna drevs framför allt av kraftigt stigande energikostnader, medan utvecklingen inom övriga delar av ekonomin varit mer dämpad.
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Kan använda konventionella verktyg
Även ECB-chefen Christine Lagarde framhåller att centralbanken nu i högre grad kan använda traditionella ränteverktyg för att styra inflationen, efter en lång period då extraordinära åtgärder präglat penningpolitiken.
Samtidigt konstaterar hon att den globala ekonomin blivit mer sårbar för geopolitiska konflikter och andra utbudschocker.
Enligt Lagarde har de senaste årens kriser, däribland Rysslands krig mot Ukraina, handelskonflikter och den senaste konflikten i Mellanöstern, förändrat förutsättningarna för centralbankernas arbete.
Det innebär att penningpolitiken behöver anpassas till en omvärld där störningar väntas bli både vanligare och mer omfattande.
Finansmarknaden räknar för närvarande med att ECB höjer styrräntan ytterligare en gång i september om inflationen fortsätter att ligga över centralbankens mål.
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