ECB varnar för hög inflation – kan höja räntan igen

Inflationen i euroområdet riskerar att ligga kvar över Europeiska centralbankens mål under en längre tid.

Oron över utvecklingen i Mellanöstern har visserligen dämpats, men räntan kan ändå höjas framöver.

Det säger flera ledande företrädare för ECB.

”Finns kvar i systemet”

Den tyske centralbankschefen Joachim Nagel bedömer att inflationstrycket fortfarande är betydande, främst till följd av energipriserna.

Enligt honom har effekterna av den senaste energichocken ännu inte klingat av.

”Energiprischocken finns fortfarande kvar i systemet. Jag misstänker att inflationstakten kommer att ligga en bra bit över vårt mål”, säger han, enligt CNBC.

ECB höjde tidigare i juni styrräntan för första gången sedan 2023.

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