Företag förbereder sig för år av inflation

De inflationsdrivande krafter väntas snarare tillta än avta: tullar arbetar sig fortfarande genom leverantörskedjorna, kriget i Mellanöstern håller oljemarknaden på helspänn, och en boom inom AI-infrastruktur driver upp priserna på elektronikkomponenter och el.

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Flera företagsledare vittnar om pressade marginaler. Stålpriset har nästan fördubblats på 15 månader för Calder Brothers, en sydkarolinsk tillverkare av asfalteringsmaskiner, medan den 125 år gamla familjeägda lastbilstillverkaren Grote Industries pressas samtidigt av stigande harts-, koppar- och elektronikpriser, enligt bolagets vd har lönsamheten fallit med 20–30 procent, det skriver Washington Post.

Förbereder prishöjningar

Nästan hälften av de företag som betalat tullar uppger enligt en färsk enkät från Federal Reserve Bank of New York att de planerar ytterligare prishöjningar för att kompensera för tullkostnaderna, i vissa fall först om ett halvår eller senare.

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Bland annat flygbolaget Delta och konservburkstillverkaren Seneca Foods pekar på rekordhöga bränsle- respektive containerkostnader som redan slår igenom i konsumentpriserna.

Ekonomer kopplade till både konservativa och högerorienterade tankesmedjor menar samtidigt att den underliggande efterfrågan i ekonominm driven av stark konsumtion och stora budgetunderskott, gör att inflationen sannolikt hade legat klart över Feds tvåprocentsmål även utan tullar och kriget i Iran.

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Nya beräkningsmetoder kan lindra – ett tag

Samtidigt visar en analys från Wells Fargo att kommande revideringar av PCE-indexet kan sänka den rapporterade kärninflationstakten med omkring 0,2 procentenheter när nya beräkningsmetoder införs i samband med BEA:s årliga uppdatering den 30 september, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt banken skulle maj månads kärninflation i så fall ha varit 3,2 procent i stället för rapporterade 3,4 procent.

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Wells Fargo betonar dock att förändringen inte skapar någon varaktig nedåtpress på inflationen och att siffrorna, trots revideringen, fortfarande skulle ligga runt en procentenhet över Feds mål.

Förändringarna berör främst prissättningen av portföljförvaltning, juridiska tjänster samt programvara och datortillbehör, och väntas göra det svårare att på förhand uppskatta de månatliga PCE-siffrorna efter att KPI- och PPI-data publicerats. Juni-utfallet för KPI kommer i morgon, den 14 juli, då kärninflationen väntas ligga kvar på 2,9 procent.