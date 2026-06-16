Finansprofilen: Inflationen stjäl dina pengar – detta måste du göra

Guld, fastigheter och hårda tillgångar lyfts åter fram som skydd mot inflation och penningvärdesförsämring.

Det är åtminstone vad finansprofilen och författaren Robert Kiyosaki vill göra.

Han varnar för att människors besparingar, inte minst i USA, gradvis urholkas av en långvarig ökning av penningmängden.

Kan minska köpkraften

Kiyosaki pekar på beslutet 1971 att lämna guldstandarden som en avgörande vändpunkt för den amerikanska ekonomin.

Enligt honom har det öppnat för en utveckling där nya pengar kan skapas i betydligt större omfattning, vilket på sikt minskar köpkraften hos sparade tillgångar.

”Varje dollar de har tryckt sedan den dagen är ett tyst rån, där de tar köpkraften från din plånbok, ditt sparkonto, din pensionsfond och överför den till de personer som kontrollerar sedelpressen”, sa han i ett videoinlägg, enligt Moneywise.

Hans resonemang bygger på att inflation inte bara påverkar priserna i vardagen utan också värdet på sparpengar, pensioner och andra finansiella tillgångar som är knutna till valutan.

ANNONS

Läs mer: Krisstöd krånglar till inflationssiffrorna. Realtid