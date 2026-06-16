Pengar förlorar i värde varje dag på grund av inflationen. Enligt finansprofilen Robert Kiyosaki krävs det handling för att undvika detta.
Finansprofilen: Inflationen stjäl dina pengar – detta måste du göra
Guld, fastigheter och hårda tillgångar lyfts åter fram som skydd mot inflation och penningvärdesförsämring.
Det är åtminstone vad finansprofilen och författaren Robert Kiyosaki vill göra.
Han varnar för att människors besparingar, inte minst i USA, gradvis urholkas av en långvarig ökning av penningmängden.
Kan minska köpkraften
Kiyosaki pekar på beslutet 1971 att lämna guldstandarden som en avgörande vändpunkt för den amerikanska ekonomin.
Enligt honom har det öppnat för en utveckling där nya pengar kan skapas i betydligt större omfattning, vilket på sikt minskar köpkraften hos sparade tillgångar.
”Varje dollar de har tryckt sedan den dagen är ett tyst rån, där de tar köpkraften från din plånbok, ditt sparkonto, din pensionsfond och överför den till de personer som kontrollerar sedelpressen”, sa han i ett videoinlägg, enligt Moneywise.
Hans resonemang bygger på att inflation inte bara påverkar priserna i vardagen utan också värdet på sparpengar, pensioner och andra finansiella tillgångar som är knutna till valutan.
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Guld är ett alternativ
Utvecklingen har blivit särskilt påtaglig under de senaste åren då många hushåll upplevt stigande kostnader för boende, mat och energi.
Statistik från den amerikanska centralbanken visar att dollarns köpkraft har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet. Pengar som då hade ett visst värde motsvarar i dag endast en bråkdel av samma köpkraft.
Som skydd mot denna utveckling förespråkar Kiyosaki investeringar i tillgångar som inte kan skapas i obegränsad mängd.
Guld lyfts fram som det främsta alternativet eftersom utbudet är begränsat och metallen historiskt har använts som värdebevarare under perioder av ekonomisk osäkerhet.
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Priset har stigit
Guldpriset har också utvecklats starkt de senaste åren. Under de senaste fem åren har priset stigit kraftigt i takt med att investerare sökt skydd mot inflation, geopolitisk oro och osäkerhet kring statsfinanser och räntor.
Även fastigheter pekas ut som ett attraktivt alternativ. Resonemanget bygger på att både fastighetsvärden och hyresintäkter ofta stiger när inflationen ökar.
Samtidigt finns en stabil efterfrågan på bostäder, vilket gör sektorn mindre beroende av kortsiktiga marknadssvängningar.
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