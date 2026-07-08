IMF varnar för inflation – kan drabba hela världsekonomin

Internationella valutafonden (IMF) höjer sina prognoser för den globala inflationen.

Man varnar nu för att en ny upptrappning av konflikten i Mellanöstern kan få omfattande konsekvenser för världsekonomin.

Högre energipriser, störningar i leveranskedjor och ökad osäkerhet på finansmarknaderna pekas ut som de största riskerna.

Tror på högre inflation

I sin senaste konjunkturrapport bedömer IMF att den globala inflationen stiger till 4,7 procent under 2026, jämfört med 4,1 procent året innan, skriver Financial Times.

Därefter väntas prisökningstakten falla tillbaka till 3,9 procent under 2027. Prognoserna är högre än de bedömningar som presenterades i april.

Samtidigt väntas den globala ekonomiska tillväxten mattas av från 3,5 procent 2025 till 3,0 procent i år, innan den återhämtar sig till 3,4 procent nästa år.

Enligt IMF är utvecklingen i Mellanöstern det mest akuta hotet mot världsekonomin.

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