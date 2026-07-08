Inflationshotet växer sig allt starkare. Det är i alla fall IMF:s slutsats som nu höjer ett varningens finger.
IMF varnar för inflation – kan drabba hela världsekonomin
Internationella valutafonden (IMF) höjer sina prognoser för den globala inflationen.
Man varnar nu för att en ny upptrappning av konflikten i Mellanöstern kan få omfattande konsekvenser för världsekonomin.
Högre energipriser, störningar i leveranskedjor och ökad osäkerhet på finansmarknaderna pekas ut som de största riskerna.
Tror på högre inflation
I sin senaste konjunkturrapport bedömer IMF att den globala inflationen stiger till 4,7 procent under 2026, jämfört med 4,1 procent året innan, skriver Financial Times.
Därefter väntas prisökningstakten falla tillbaka till 3,9 procent under 2027. Prognoserna är högre än de bedömningar som presenterades i april.
Samtidigt väntas den globala ekonomiska tillväxten mattas av från 3,5 procent 2025 till 3,0 procent i år, innan den återhämtar sig till 3,4 procent nästa år.
Enligt IMF är utvecklingen i Mellanöstern det mest akuta hotet mot världsekonomin.
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AI driver på ekonomin
Förnyade stridigheter riskerar att driva upp råvarupriserna, förvärra bristen på viktiga insatsvaror och skapa nya störningar i de globala leveranskedjorna.
Fonden varnar också för att livsmedelsförsörjningen kan påverkas om marknaderna för energi och gödselmedel återigen utsätts för störningar.
IMF konstaterar att den nedgång i inflationen som präglat världsekonomin sedan början av 2024 nu har stannat av.
Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen blivit något starkare än väntat, bland annat tack vare den fortsatta AI-investeringstrenden.
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Asien går särskilt starkt
Tillväxten har framför allt varit stark i ekonomier som exporterar utrustning kopplad till artificiell intelligens. Länder som Taiwan, Sydkorea, Thailand och Malaysia har utvecklats bättre än IMF tidigare räknat med.
För centralbankerna innebär utvecklingen en fortsatt svår balansgång.
IMF bedömer att den amerikanska centralbanken kan behöva höja styrräntan ytterligare under året, medan inflationen i euroområdet väntas ligga över Europeiska centralbankens inflationsmål på 2 procent ända till 2028.
Det kan innebära att även ECB tvingas fortsätta med en stram penningpolitik.
På finansmarknaderna har investerare redan börjat räkna med att flera stora centralbanker kan genomföra nya räntehöjningar tidigare än vad som tidigare förväntats.
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