Ryssarnas sommarsemester krossad – utlandsresor har blivit en lyx

För många slutar det med paketresor till Turkiet, där charterbolagen erbjuder det som blivit en sällsynt kombination: sol, hav och en prislapp som fortfarande går att hantera för en pressad medelklass.

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Europa är inget alternativ

Visumrestriktioner, begränsade flygförbindelser och blockerade betalkort har gjort resor till Europa betydligt svårare och dyrare. Istället har intresset för Asien ökat kraftigt.



Kina har förlängt den visumfria inresan för ryska turister till slutet av 2027, något som enligt resebranschen väntas öka antalet bokningar kraftigt, skriver The Moscow Times.

Även Hongkong, Vietnam och Tanzania lockar allt fler, särskilt yngre resenärer som inte längre ser Europa som ett realistiskt alternativ.

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Krim tappar – staten pumpar in pengar

Krim har traditionellt varit en semesterfavorit för ryska turister. Men i år går destinationen mot en av sina svagaste säsonter på åratal.

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Hotellbokningarna har rasat med 30 procent och resebolagen rapporterar miljardförluster efter massiva avbokningar.



Dessutom har drönarattacker, bränslebrist och stängda flygplatser har gjort halvön svår att nå, och bilder på tomma stränder sprids i sociala medier.

Realtid har tidigare rapporterat om att Kreml försöker rädda turismen i Krim genom att skjuta till miljardbelopp — senast över 4,3 miljarder rubel för att stötta regionens hårt pressade turistnäring.

Miljoner stannar hemma

Trots statliga satsningar är verkligheten brutal för många ryssar. I regionerna är lönerna så låga att en enkel charterresa blivit oöverkomlig.



En offentliganställd aktivist i Volgaområdet tjänar drygt 5400 kronor i månaden — långt under vad en standardresa till Turkiet kostar.

För andra handlar semestern om att stanna hemma, resa kort inom regionen eller helt avstå. Bokningar i hela landet har fallit med 12 procent, och avbokningarna ökar snabbt.

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