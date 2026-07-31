Buffett har tjänat miljarder på börsen – här är hans råd till sparare

Warren Buffett är idag en av världens rikaste personer, med en förmögenhet som till stor del har skapats genom långsiktiga investeringar på börsen. Under mer än ett halvt sekel har han levererat en avkastning som få investerare har kunnat matcha.

Trots sin egen framgång med att välja enskilda aktier menar Buffett att de flesta vanliga sparare inte bör försöka göra detsamma. Hans lösning är i stället enkel: en billig indexfond som följer hela marknaden.

En billig S&P 500‑indexfond ger omedelbar exponering mot USA:s största börsbolag utan att du behöver analysera en enda kvartalsrapport.

Därför rekommenderar Buffett, enligt Yahoo finance, en billig indexfond som följer S&P 500. Ett exempel är Vanguard S&P 500 ETF (VOO), som vid tidpunkten för sammanställningen levererat en totalavkastning på omkring 303 procent under de senaste tio åren.



Det innebär att 10 000 dollar investerade i fonden för tio år sedan hade vuxit till över 40 000 dollar. För Buffett är utvecklingen ett exempel på varför enkelhet, låga kostnader och långsiktighet ofta kan vara en bättre strategi än att ständigt försöka hitta nästa vinnande aktie.

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Även proffsen har svårt att slå index

Buffett är knappast någon motståndare till aktiv förvaltning – han har själv byggt Berkshire Hathaway till ett av världens mest framgångsrika investmentbolag.



Men just därför vet han hur svårt det är att slå index över tid. Historiskt har en majoritet av professionella fondförvaltare haft svårt att slå S&P 500 över längre tidsperioder, trots resurser, analysverktyg och heltidsfokus.

För vanliga sparare, som saknar tid att följa marknaden dagligen, är ett passivt, långsiktigt sparande ofta den mest effektiva vägen till stabil avkastning. Det kräver inga avancerade strategier, inga snabba beslut, bara disciplin i sparandet och en dos tålamod.

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Motvikt till aktiehypen

I en tid då enskilda aktier dominerar rubrikerna fungerar Buffetts råd som en motvikt. Han varnar för att jaga nästa vinnare och uppmanar i stället investerare att fokusera på helheten.



En indexfond ger bred riskspridning och minskar risken att ett enskilt felaktigt aktieval får stor påverkan på portföljen.

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