Europa ser ut att ha en förmögen medelklass enligt siffror från UBS Global Wealth Report 2026. Men tittar man närmare på medianen framträder en mer nyanserad bild.
Européer ser ut att vara förmögna – men siffrorna ger en missvisande bild
För Sveriges del ser snittförmögenheten ut att ligga på 347 000 euro per vuxen enligt den globala rankningen. Enligt Euronews tappar Sverige över tio placeringar när median används i stället för genomsnitt.
Skillnaden visar att den totala förmögenheten inte alltid speglar hur den ekonomiska situationen ser ut för den breda befolkningen.
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Hög koncentration av extrem rikedom
En del av förklaringen till siffrorna i USB:s rapport är att genomsnittet påverkas kraftigt av de allra rikaste. Länder med stora privata förmögenheter kan därför få höga placeringar även om skillnaden mellan toppen och resten av befolkningen är stor.
Sverige är ett exempel på hur ett högt genomsnitt kan ge en annan bild än medianen.
Tyskland visar samma mönster, men ännu tydligare. Landet har en hög genomsnittlig förmögenhet, men den lägsta medianförmögenheten bland de 30 rikaste länderna i rankningen.
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USA visar den största skillnaden
USA är det mest extrema fallet. Landet är näst rikast i snitt, men tredje från botten i median.
Det är den största skillnaden på hela listan och visar hur genomsnittet kan ge en missvisande bild av den ekonomiska verkligheten. En liten grupp extremt rika amerikaner drar upp totalsiffrorna, medan den typiska vuxna amerikanen har betydligt mindre tillgångar än genomsnittet antyder.
Det är också en utveckling som ligger nära den diskussion som JP Morgans vd Jamie Dimon nyligen lyfte, där han pekar på att växande ekonomiska skillnader bidrar till en ökande misstro mot de rikaste i USA.
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Vissa länder har en jämnare fördelning
Ett fåtal länder visar ett motsatt mönster där medianen ligger högt i förhållande till genomsnittet.
Det gäller bland annat länder som Belgien, Australien och Nederländerna, där förmögenheten är jämnare fördelad mellan befolkningen.
För företag och investerare är fördelningen av förmögenhet en viktig ekonomisk signal. Ett land kan vara mycket rikt på papperet, men den långsiktiga ekonomiska kraften påverkas också av hur många som har kapital att konsumera, investera och skapa nya möjligheter.
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