Européer ser ut att vara förmögna – men siffrorna ger en missvisande bild

För Sveriges del ser snittförmögenheten ut att ligga på 347 000 euro per vuxen enligt den globala rankningen. Enligt Euronews tappar Sverige över tio placeringar när median används i stället för genomsnitt.

Skillnaden visar att den totala förmögenheten inte alltid speglar hur den ekonomiska situationen ser ut för den breda befolkningen.

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Hög koncentration av extrem rikedom

En del av förklaringen till siffrorna i USB:s rapport är att genomsnittet påverkas kraftigt av de allra rikaste. Länder med stora privata förmögenheter kan därför få höga placeringar även om skillnaden mellan toppen och resten av befolkningen är stor.



Sverige är ett exempel på hur ett högt genomsnitt kan ge en annan bild än medianen.

Tyskland visar samma mönster, men ännu tydligare. Landet har en hög genomsnittlig förmögenhet, men den lägsta medianförmögenheten bland de 30 rikaste länderna i rankningen.

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