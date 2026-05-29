Fem scenarier för USA:s skenande statsskuld: Då blir det finanskris

Enligt J.P. Morgan väntas budgetunderskottet för räkenskapsåret 2026 landa på omkring 1 890 miljarder dollar, motsvarande 5,9 procent av BNP, upp från 5,8 procent året innan.

Den statsskuld som hålls av allmänheten beräknas stiga till 32 200 miljarder dollar, eller drygt 100 procent av BNP, vid räkenskapsårets slut, skriver banken i sin analys.

Av utgifterna går över 1 000 miljarder dollar enbart till räntebetalningar.

Räntorna kan komma att höjas

I bankens basscenario fortsätter skulden uppåt i takt med stigande lånekostnader. J.P. Morgan räknar med att skuldkvoten kan nå 127,7 procent av BNP till 2036. och uppemot 130 procent om ekonomin drabbas av både recession och inflation.

Med hänvisning till en studie från Dallas Fed konstaterar banken att en sådan utveckling kan lyfta räntan på tioåriga statsobligationer från dagens 4,56 procent till omkring 5,46 procent inom ett decennium.