USA:s federala statsskuld har vuxit från en bottennivå på 31 procent av BNP under andra kvartalet 2001 till 101 procent under första kvartalet 2026. I en ny analys skissar J.P. Morgan på fem möjliga vägar framåt för skulden, och vad de innebär för investerare.
Fem scenarier för USA:s skenande statsskuld: Då blir det finanskris
Enligt J.P. Morgan väntas budgetunderskottet för räkenskapsåret 2026 landa på omkring 1 890 miljarder dollar, motsvarande 5,9 procent av BNP, upp från 5,8 procent året innan.
Den statsskuld som hålls av allmänheten beräknas stiga till 32 200 miljarder dollar, eller drygt 100 procent av BNP, vid räkenskapsårets slut, skriver banken i sin analys.
Missa inte: Räntan pressar guldpriset – pappersguld säljs av. Realtid
Av utgifterna går över 1 000 miljarder dollar enbart till räntebetalningar.
Räntorna kan komma att höjas
I bankens basscenario fortsätter skulden uppåt i takt med stigande lånekostnader. J.P. Morgan räknar med att skuldkvoten kan nå 127,7 procent av BNP till 2036. och uppemot 130 procent om ekonomin drabbas av både recession och inflation.
Läs även: Toppekonom varnar för USA:s statsskuld – riskerar att explodera. Dagens PS
Med hänvisning till en studie från Dallas Fed konstaterar banken att en sådan utveckling kan lyfta räntan på tioåriga statsobligationer från dagens 4,56 procent till omkring 5,46 procent inom ett decennium.
Stark tillväxt kan vända trenden
Ett mer optimistiskt scenario bygger på att tillväxten blir starkare än väntat, exempelvis tack vare AI-driven produktivitet eller lättade invandringsregler, samtidigt som en delad kongress bromsar nya utgifter.
Missa inte: Ryssland går 260 miljarder back på kriget: ”Har inte oändliga reserver”. Realtid
Då kan skuldkvoten begränsas till runt 115 procent. J.P. Morgan påminner också om att stigande skuld inte automatiskt leder till högre räntor, 2001 var räntorna faktiskt högre trots betydligt lägre skuld.
Finanskris i värsta scenariot
Det dystraste scenariot är en regelrätt finanskris, som banken menar främst skulle utlösas av den amerikanska statens eget agerande,exempelvis ett misslyckande att höja skuldtaket eller hot mot Federal Reserves oberoende.
Läs även: Sverige petas från topplistan – oväntat land som nu har lägre statsskuld. Dagens PS
Försöken att pressa Fed har dock minskat sedan justitiedepartementet lagt ned sin utredning mot den tidigare ordföranden Jerome Powell.
Politiska omöjligheter
De två återstående scenarierna, att tygla skulden genom utgiftsnedskärningar respektive skattehöjningar, bedömer J.P. Morgan som politiskt osannolika.
Banken pekar på det amerikanska valsystemet, där kandidater sällan vinner på att lova åtstramningar.
Slutsatsen är att skulden sannolikt fortsätter att glida uppåt.
För investerare är det enligt J.P. Morgan inget skäl att överge långsiktigt sparande, men väl ett argument för att diversifiera mot alternativa tillgångar och internationella innehav, inte minst eftersom en växande amerikansk skuld på sikt kan försvaga dollarn.