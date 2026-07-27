Tronskiftet: Här är branschen som puttar ner fintech

Fintechbolagen har länge förknippats med techbranschens allra fetaste checkar.

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Men när Breakit kartlagt inkomst av tjänst för 449 produkt-, teknik- och marknadschefer i svensk tech under inkomståret 2024 ritas hierarkin om. Högst upp tronar inte en betalningsjätte, utan Einrides teknikchef Henrik Green.

Volvo-veteranen på lönetoppen

Green, som leder utvecklingen av bolagets självkörande lastbilar, plockade ut drygt 8,8 miljoner kronor under 2024, motsvarande en månadslön på över 730.000 kronor.

Hans väg dit säger något om var branschen hämtar sin spetskompetens: efter närmare tre decennier på Volvo Cars, bland annat som teknikchef, rekryterades han till Einride 2023. Toppåret räckte för förstaplatsen, även om lönen sjunkit till 3,8 miljoner när 2025 års siffror börjat trilla in.

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Att just Einride toppar är ingen slump, men lönerekordet står i skarp kontrast till bolagets verklighet på börsen.

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Den 10 juni 2026 noterades bolaget på Nasdaq i New York, till ett marknadsvärde på 12,5 miljarder kronor, rapporterar Impact Loop.

Debuten blev dock tuff. Enligt aktiehandelsplattformen Accumeo hade drygt halva börsvärdet försvunnit bara två veckor efter noteringen.