Slut på fintechens absoluta dominans i lönetoppen. Nya siffror visar att det är inom autonoma transporter, och framför allt det svenska spelundret, som de verkliga monsterlönerna betalas ut. I spetsen står erfarna tungviktare som tagit klivet från den traditionella industrin över till tech.
Tronskiftet: Här är branschen som puttar ner fintech
Fintechbolagen har länge förknippats med techbranschens allra fetaste checkar.
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Men när Breakit kartlagt inkomst av tjänst för 449 produkt-, teknik- och marknadschefer i svensk tech under inkomståret 2024 ritas hierarkin om. Högst upp tronar inte en betalningsjätte, utan Einrides teknikchef Henrik Green.
Volvo-veteranen på lönetoppen
Green, som leder utvecklingen av bolagets självkörande lastbilar, plockade ut drygt 8,8 miljoner kronor under 2024, motsvarande en månadslön på över 730.000 kronor.
Hans väg dit säger något om var branschen hämtar sin spetskompetens: efter närmare tre decennier på Volvo Cars, bland annat som teknikchef, rekryterades han till Einride 2023. Toppåret räckte för förstaplatsen, även om lönen sjunkit till 3,8 miljoner när 2025 års siffror börjat trilla in.
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Att just Einride toppar är ingen slump, men lönerekordet står i skarp kontrast till bolagets verklighet på börsen.
Den 10 juni 2026 noterades bolaget på Nasdaq i New York, till ett marknadsvärde på 12,5 miljarder kronor, rapporterar Impact Loop.
Debuten blev dock tuff. Enligt aktiehandelsplattformen Accumeo hade drygt halva börsvärdet försvunnit bara två veckor efter noteringen.
Spelundret som göder lönelistan
Ännu tydligare blir maktförskjutningen längre ned på pallen.
Andra och tredje plats upptas av två profiler från geografispelet Geoguessr: medgrundaren och teknikchefen Erland Ranvinge (drygt 8,1 miljoner kronor) och produktchefen Jesper Petersson (närmare 7,9 miljoner).
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Och lönenivåerna har täckning i räkenskaperna. Under 2024 rusade Geoguessrs omsättning till över 310 miljoner kronor och vinsten förbättrades till nästan 140 miljoner, enligt Breakit, och för 2025 steg omsättningen med omkring 50 procent och vinsten landade på 190 miljoner kronor. Med runt 80 anställda ger det en vinstmarginal norr om 40 procent.
Speltemat håller i sig högre upp.
På fjärde plats återfinns Mentimeters produktchef Åsa Bredin, vars inkomst för 2024 härrör från hennes tidigare roll som chef för Minecraft-studion Mojang.
På sjunde plats klättrar Embark Studios teknikchef Jonas Kjellström (knappt 4,6 miljoner), aktuellt med spelet The Finals.
Fintech kvar – men inte längre på tronen
Var hamnar då fintech, den tidigare lönekungen?
Först på femte plats i totalrankingen dyker branschen upp, i form av Majoritys teknikchef Johan Dahlqvist (knappt 5,2 miljoner kronor).
Ytterligare en fintechprofil, Zimplers produktchef Tobias Gunnesson (knappt 3,4 miljoner), knyter ihop topp tio. Sektorn är alltså långtifrån borta, men den absoluta lönetronen har den fått lämna ifrån sig.