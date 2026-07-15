Det är inte konstigt att en växande anti-rik stämning fått fäste i USA. Det säger JP Morgans vd Jamie Dimon, som menar att många ser de rikaste dra ifrån medan deras egna möjligheter försämras.
Jamie Dimon: Därför växer anti-rik-stämningen i USA
I en intervju med Axios beskriver Jamie Dimon hur människor i fattigare områden lever med osäkra jobb, svaga skolor och hög brottslighet samtidigt som de ser de rikaste bli allt rikare.
Enligt Dimon leder de stora klyftorna till att människor lever i allt mer skilda verkligheter. Det är en utveckling som inte bara är ekonomisk, utan också social. När grupper lever utan gemensamma referenspunkter, ökar avståndet — och misstron.
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Högre levnadsstandard men större klyftor
Dimon menar att frustrationen bland låginkomsttagare måste förstås i ett längre perspektiv. Han påpekar att levnadsstandarden i USA har ökat sedan 1960‑ och 70‑talen och hänvisar till en Fed‑studie där andelen som säger att de har det ”okej” eller ”lever bekvämt” har stigit från 62 till 73 procent.
Men det betyder inte att klyftorna upplevs som rättvisa. Dimon beskriver hur många ser de rikaste bli ”otroligt mycket rikare” medan andra halkar efter. Det är ”ganska irriterande” för den genomsnittliga medborgaren att se den utvecklingen fortsätta.
Enligt Dimon är det inte konstigt att en växande anti‑rik stämning får fäste.
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De rikaste drar ifrån
Den nedersta halvan av amerikanska hushåll äger 4,27 biljoner dollar av landets totala förmögenhet på 174 biljoner.
Den översta 0,1 procenten av hushållen kontrollerar omkring 25 biljoner dollar i nettoförmögenhet, enligt Fortune. Det är mer än sex gånger så mycket som den nedersta halvan.
Enligt Dimon riskerar AI-utvecklingen att förstärka de redan växande ekonomiska klyftorna. De som har kapital, utbildning och tillgång till den nya tekniken kan få ett ännu större försprång, medan andra riskerar att halka efter ännu mer.
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Dimon: Landet måste ta ojämlikheten på allvar
Att en av USA:s mest inflytelserika bankchefer uttrycker sig så öppet om strukturella utmaningar är ovanligt. Dimon, som själv är miljardär, säger att landet måste ta ojämlikheten på allvar, annars riskerar den sociala och politiska polariseringen att fördjupas.
Dimon varnar för att klyftorna annars kan fortsätta driva politisk polarisering och minska förtroendet för samhällets institutioner.
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