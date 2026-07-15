Jamie Dimon: Därför växer anti-rik-stämningen i USA

I en intervju med Axios beskriver Jamie Dimon hur människor i fattigare områden lever med osäkra jobb, svaga skolor och hög brottslighet samtidigt som de ser de rikaste bli allt rikare.

Enligt Dimon leder de stora klyftorna till att människor lever i allt mer skilda verkligheter. Det är en utveckling som inte bara är ekonomisk, utan också social. När grupper lever utan gemensamma referenspunkter, ökar avståndet — och misstron.

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Högre levnadsstandard men större klyftor

Dimon menar att frustrationen bland låginkomsttagare måste förstås i ett längre perspektiv. Han påpekar att levnadsstandarden i USA har ökat sedan 1960‑ och 70‑talen och hänvisar till en Fed‑studie där andelen som säger att de har det ”okej” eller ”lever bekvämt” har stigit från 62 till 73 procent.

Men det betyder inte att klyftorna upplevs som rättvisa. Dimon beskriver hur många ser de rikaste bli ”otroligt mycket rikare” medan andra halkar efter. Det är ”ganska irriterande” för den genomsnittliga medborgaren att se den utvecklingen fortsätta.

Enligt Dimon är det inte konstigt att en växande anti‑rik stämning får fäste.

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