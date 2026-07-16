Sju EU‑länder över skuldgränsen – Sverige är ett av dem

EU‑snittet ligger på 70,1 procent av BNP, vilket är nära 20‑årslägsta. Men siffrorna är inte så enkla som de ser ut: flera av de mest skuldsatta länderna är små finansnav där multinationella koncerner bokför internlån. Det bidrar till att blåsa upp statistiken.

Luxemburg är ett extremfall. Företagsskulderna motsvarar hela 251 procent av BNP. Landets centralbank betonar emellertid att det handlar om tusentals holdingbolag vars skulder matchas av finansiella tillgångar.

Siffrorna säger alltså mer om landets roll som finanscentrum än om inhemska företags risknivå.

Liknande mönster syns i Nederländerna, Belgien och Cypern, där en stor del av skulderna är interna lån inom multinationella koncerner som passerar nationsgränser och därför räknas med i statistiken.

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Frankrike – enda landet som har ett verkligt problem

Frankrike är, enligt Euronews, det enda stora EU‑land där företagens höga skuldsättning bedöms som ett verkligt makroekonomiskt problem. Banque de France menar att franska bolag är de mest belånade bland eurozonens stora ekonomier. Det gäller även efter att man räknar in deras betydande kassareserver. Därtill har franska företag högre räntekostnader än många europeiska konkurrenter.

Sverige och Danmark – höga nivåer av olika skäl

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Sverige ligger på 108,6 procent av BNP, och här är skulderna också till stor del verkliga. Den kommersiella fastighetssektorn lånade aggressivt under åren med extremt låga räntor. När räntorna klättrade uppåt efter 2022 blev sektorn en av landets största finansiella risker.

Danmark har också hög skuldsättning på 115,4 procent av BNP. Men lånen drivs framför allt av stora internationella bolag vars obligationsupplåning har tredubblats på fem år.

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Italien och Grekland klarar sig bättre

Trots EU:s högsta skuldsättning har Italien och Grekland bland unionens lägsta företagsbelåning. Företagsskulderna ligger på 55–58 procent av BNP, långt under EU‑snittet. Här är skulderna i stället koncentrerade till den offentliga sektorn.

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