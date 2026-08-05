Kina bygger fabriker för bilar, solceller och batterier i Marocko och Turkiet. Det handlar inte längre bara om kinesiska komponenter – hela produkter kan tillverkas utanför Kina och nå EU via ländernas handelsavtal. Nu försöker Bryssel täppa till en ny lucka i tullsystemet.
EU slår larm: Kinesiska elbilar och komponenter når unionen helt utan tull
Marocko och Turkiet har långtgående handelsavtal med EU. Det innebär att varor som tillverkas i länderna i många fall kan exporteras tullfritt till unionen, även när kinesiskt kapital och kinesiska komponenter ingår – förutsatt att de uppfyller avtalens ursprungsregler.
Detta är en strategisk utmaning för Bryssel eftersom EU:s handelsskydd är betydligt svårare att använda när kinesiska företag etablerar fullskalig produktion i tredjeländer.
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Massiva investeringar i elbilar, batterier och solpaneler
I Marocko bygger kinesiska bolag ett helt ekosystem för elbilar.
Batteritillverkare som Gotion, BTR, Tinci och Huayou etablerar sig i landet, tillsammans med komponenttillverkare som APG och Sentury Tire.
I Turkiet expanderar dessutom Haier inom vitvaror och Astronergy inom solpaneler.
Under de senaste fyra åren har kinesiska investeringar i Marocko och Turkiet uppgått till omkring 8 miljarder dollar, enligt Euronews.
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EU:s svar: ett nytt industrivapen
För att möta utvecklingen föreslår EU-kommissionen den nya Industrial Accelerator Act (IAA).
Förslaget syftar till att ge europeiska företag bättre möjligheter i offentliga upphandlingar och vissa finansieringsprogram, samtidigt som aktörer från länder utan ömsesidigt marknadstillträde kan begränsas.
Kina har reagerat kraftigt och varnar för motåtgärder. Samtidigt trycker både Marocko och Turkiet på för att bli klassade som pålitliga partners. Ironiskt nog skulle en sådan status gynna kinesiska fabriker i just dessa länder.
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Parlamentet vill stänga luckorna
Flera ledamöter i Europaparlamentet, bland dem franske Pierre Jouvet, vill gå längre. De kräver att Marocko och Turkiet utesluts från IAA om de inte öppnar sina upphandlingsmarknader för europeiska företag.
En gemensam rapport väntas i september och kan bli startpunkten för en hårdare linje mot tredjeländer som fungerar som produktionsnav för kinesiska bolag.
EU:s nuvarande handelsskydd sätts på prov
EU:s nuvarande verktyg är främst utformade för att hantera varor som exporteras direkt från Kina.
När kinesiska företag bygger hela fabriker i Marocko eller Turkiet blir det svårare att avgöra om produktionen är ett sätt att kringgå tullar eller om den gynnas av otillåtna subventioner.
Flera handelsexperter och jurister menar att EU kan behöva utveckla nya instrument för att hantera den typen av strukturell omlokalisering av produktion.
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Det är inte första gången Kina flyttar produktionen
EU har redan fått hantera liknande situationer där kinesiskt stödda företag etablerat produktion i tredjeländer.
Ett exempel är utjämningstullarna mot glasfiberprodukter från Egypten 2020, där EU slog fast att kinesiska subventioner gynnade de egyptiska tillverkarna.
År 2025 följde nya utjämningstullar på aluminiumfälgar från Marocko efter att EU funnit att tillverkningen hade gynnats av både marockanska och kinesiska subventioner.
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