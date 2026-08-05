EU slår larm: Kinesiska elbilar och komponenter når unionen helt utan tull

EU:s svar: ett nytt industrivapen

För att möta utvecklingen föreslår EU-kommissionen den nya Industrial Accelerator Act (IAA).



Förslaget syftar till att ge europeiska företag bättre möjligheter i offentliga upphandlingar och vissa finansieringsprogram, samtidigt som aktörer från länder utan ömsesidigt marknadstillträde kan begränsas.



Kina har reagerat kraftigt och varnar för motåtgärder. Samtidigt trycker både Marocko och Turkiet på för att bli klassade som pålitliga partners. Ironiskt nog skulle en sådan status gynna kinesiska fabriker i just dessa länder.

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Parlamentet vill stänga luckorna

Flera ledamöter i Europaparlamentet, bland dem franske Pierre Jouvet, vill gå längre. De kräver att Marocko och Turkiet utesluts från IAA om de inte öppnar sina upphandlingsmarknader för europeiska företag.



En gemensam rapport väntas i september och kan bli startpunkten för en hårdare linje mot tredjeländer som fungerar som produktionsnav för kinesiska bolag.

EU:s nuvarande handelsskydd sätts på prov

EU:s nuvarande verktyg är främst utformade för att hantera varor som exporteras direkt från Kina.



När kinesiska företag bygger hela fabriker i Marocko eller Turkiet blir det svårare att avgöra om produktionen är ett sätt att kringgå tullar eller om den gynnas av otillåtna subventioner.

Flera handelsexperter och jurister menar att EU kan behöva utveckla nya instrument för att hantera den typen av strukturell omlokalisering av produktion.

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Det är inte första gången Kina flyttar produktionen

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EU har redan fått hantera liknande situationer där kinesiskt stödda företag etablerat produktion i tredjeländer.



Ett exempel är utjämningstullarna mot glasfiberprodukter från Egypten 2020, där EU slog fast att kinesiska subventioner gynnade de egyptiska tillverkarna.



År 2025 följde nya utjämningstullar på aluminiumfälgar från Marocko efter att EU funnit att tillverkningen hade gynnats av både marockanska och kinesiska subventioner.

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