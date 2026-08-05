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EU ger 1,4 nya miljarder till Ukraina – från ryska tillgångar

Ursula von der Leyen lovar mer pengar till Ukraina från frysta ryska tillgångar. (Foto: Virginia Mayo /AP/TT))
Johan Colliander

Johan Colliander

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade på onsdagen att ytterligare 1,4 miljarder euro från avkastningen på frysta ryska tillgångar ska göras tillgängliga för Ukraina. Beskedet kom dagen efter en av årets dödligaste ryska attacker mot Kyiv.

”Än en gång vaknar vi upp till nyheter om fruktansvärda övergrepp från Ryssland. Ryssland måste betala för den förstörelse landet har orsakat”, skrev von der Leyen på X.

Hon uppgav att pengarna ska ”stödja Ukrainas fortsatta motstånd mot Rysslands olagliga krig”, skriver Euronews.

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Kopplas till nattens missilangrepp

Beskedet kom efter att ryska ballistiska missiler och drönare under natten dödade minst 17 personer och skadade 44.

Attacken träffade bostadshus, lagerlokaler och en järnvägsstation i den ukrainska huvudstaden. Ryssland har trappat upp sina flyganfall mot civila mål de senaste veckorna.

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Enligt Reuters överfördes de 1,4 miljarderna euro, motsvarande cirka 1,6 miljarder dollar, till unionen redan den 3 augusti.

Pengarna utgörs av ränta på kontanta medel som är en del av den ryska centralbankens tillgångar, vilka EU frös efter den fullskaliga invasionen 2022.

Merparten går till lån – inte vapen

Trots att beskedet ramades in som ett svar på attacken går den största delen inte till direkt militärt stöd.

Enligt Euronews kanaliseras 95 procent, eller 1,33 miljarder euro, genom mekanismen Ukraine Loan Cooperation Mechanism för att betala av lån som beviljats Ukraina inom ramen för G7- och EU-initiativ.

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De återstående 70 miljonerna euro fördelas via den europeiska fredsfaciliteten, som finansierar militärt bistånd.

Femte tranchen – totalt åtta miljarder

Detta är den femte utbetalningen av vinster från de frysta tillgångarna.

Fyra tidigare trancher har redan förts över till Kyiv, den senaste i mars i år, vilket gör att den samlade summan nu uppgår till åtta miljarder euro, skriver Kyiv Post.

EU har totalt fryst omkring 200 miljarder euro av Rysslands internationella reserver, varav merparten förvaras hos clearinghuset Euroclear i Belgien.

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