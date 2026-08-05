EU ger 1,4 nya miljarder till Ukraina – från ryska tillgångar

”Än en gång vaknar vi upp till nyheter om fruktansvärda övergrepp från Ryssland. Ryssland måste betala för den förstörelse landet har orsakat”, skrev von der Leyen på X.

Hon uppgav att pengarna ska ”stödja Ukrainas fortsatta motstånd mot Rysslands olagliga krig”, skriver Euronews.

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Kopplas till nattens missilangrepp

Beskedet kom efter att ryska ballistiska missiler och drönare under natten dödade minst 17 personer och skadade 44.

Attacken träffade bostadshus, lagerlokaler och en järnvägsstation i den ukrainska huvudstaden. Ryssland har trappat upp sina flyganfall mot civila mål de senaste veckorna.

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Enligt Reuters överfördes de 1,4 miljarderna euro, motsvarande cirka 1,6 miljarder dollar, till unionen redan den 3 augusti.

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Pengarna utgörs av ränta på kontanta medel som är en del av den ryska centralbankens tillgångar, vilka EU frös efter den fullskaliga invasionen 2022.