Okända Kina-bolaget utmanar Europas värdefullaste företag

Bakom satsningen står Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, ett tämligen okänt statligt bolag som leder produktionen efter att ha införlivat team från flera ledande kinesiska litografiuppstarter.

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Nyhetssajten The Information var först att rapportera om utvecklingen och uppgav att ett statsuppbackat bolag i Shanghai planerar att tillverka omkring fem maskiner i år och ungefär 20 under 2027.

Okänt bolag

Aishengna grundades i augusti 2023 med ett registrerat aktiekapital på 7 miljarder yuan, motsvarande omkring en miljard dollar, och backas enligt bolagsregister av två statliga ägare.

Företaget saknar webbplats och har inte offentliggjort något om sin verksamhet. Enligt Reuters har bolaget tagit in personal från litografiuppstarten Yuliangsheng, en samarbetspartner till Huawei-uppbackade SiCarrier, samt från Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), båda djupt involverade i Pekings satsning på halvledarsjälvförsörjning.

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De kinesiska maskinerna väntas levereras i år till ledande inhemska chiptillverkare som SMIC, Hua Hong och minnestillverkaren CXMT.

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