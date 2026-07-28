Kina har inlett massproduktion av egenutvecklade litografimaskiner av typen immersion DUV, en teknik som är central för avancerad chiptillverkning. Det uppger en källa med insyn som beskriver steget som ett viktigt framsteg i Pekings strävan att minska beroendet av utländsk teknik.
Okända Kina-bolaget utmanar Europas värdefullaste företag
Bakom satsningen står Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, ett tämligen okänt statligt bolag som leder produktionen efter att ha införlivat team från flera ledande kinesiska litografiuppstarter.
Missa inte: Efter AI-rymningen – techgiganter går ihop för att stoppa fler. Realtid
Nyhetssajten The Information var först att rapportera om utvecklingen och uppgav att ett statsuppbackat bolag i Shanghai planerar att tillverka omkring fem maskiner i år och ungefär 20 under 2027.
Okänt bolag
Aishengna grundades i augusti 2023 med ett registrerat aktiekapital på 7 miljarder yuan, motsvarande omkring en miljard dollar, och backas enligt bolagsregister av två statliga ägare.
Företaget saknar webbplats och har inte offentliggjort något om sin verksamhet. Enligt Reuters har bolaget tagit in personal från litografiuppstarten Yuliangsheng, en samarbetspartner till Huawei-uppbackade SiCarrier, samt från Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), båda djupt involverade i Pekings satsning på halvledarsjälvförsörjning.
Läs även: Oro på Europas börser att bli som USA – fåtal bolag driver tillväxten. Dagens PS
De kinesiska maskinerna väntas levereras i år till ledande inhemska chiptillverkare som SMIC, Hua Hong och minnestillverkaren CXMT.
Immersion DUV använder ett vattenskikt mellan lins och kiselskiva för att trycka mindre kretsmönster, och kan genom så kallad multipel mönstring pressas till att tillverka mer avancerade halvledare.
Ingen omedelbar fara för ASML
Utvecklingen innebär ingen omedelbar kommersiell fara för nederländska ASML, som länge dominerat marknaden för litografiutrustning.
Aishengnas maskin kräver ytterligare tester och är alltjämt långt ifrån att matcha ASML:s motsvarande system.
Analytiker på JP Morgan påpekar att det är en helt annan sak att tillverka några enstaka maskiner än att bygga verktyg för högvolymsproduktion, där utbyte, precision och tillförlitlighet över tusentals körningar är avgörande.
Missa inte: Google fälls – får bot på 890 miljoner euro. Realtid
ASML-aktien föll åtta procent på The Informations uppgifter på måndagen och handlades på tisdagen fortsatt något lägre.
Som Realtid tidigare skrivit har ASML ett de facto-monopol på tekniken bakom världens mest avancerade halvledare, och den globala AI-boomen har gjort bolaget till Europas mest värdefulla börsbolag, aktien har i år stigit omkring 60 procent och värderingen närmar sig 700 miljarder dollar.
Kina är samtidigt fortsatt en viktig intäktskälla och stod enligt Reuters för omkring 16 procent av ASML:s nettoförsäljning under första halvåret.
Indraget i diplomatisk strid
Bolaget har på senare tid dragits in i en diplomatisk konflikt sedan USA:s handelsminister Howard Lutnick anklagat ASML för att en avancerad maskin kan ha hamnat i Kina, något bolaget bestämt tillbakavisar.
Kina är sedan tidigare avstängt från ASML:s mest avancerade EUV-system, medan nederländska exportregler också begränsat tillgången till vissa avancerade DUV-maskiner.
En egen kinesisk tillverkning skulle ge landets chiptillverkare en alternativ leverantör om väst skärper exportreglerna ytterligare.