Kartellerna byter fokus – från kokain till guld

I Latinamerika har kokain i decennier varit den organiserade brottslighetens främsta motor.



Nu däremot noterar både myndigheter och analytiker ett skifte. Det handlar om illegalt guld som bryts utan dokumentation och tillstånd och sedan relativt enkelt tvättas in i legitima handelsflöden.

Samtidigt visar utvecklingen att marknaden vuxit snabbt. Uppskattningar visar att illegal gruvdrift kan generera upp till 48 miljarder dollar i kriminella intäkter varje år.



Det är en av anledningarna till att illegalt guld blivit allt mer attraktivt för organiserad brottslighet.

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Svag tillsyn vid smuggling och penningtvätt

Enligt Oilprice.se sker smugglingen av det illegala guldet ofta via förfalskade dokument, skalbolag och mellanhänder som maskerar ursprunget innan det når raffinaderier, handlare eller banker.

För att resa in i länder som USA måste resenärer deklarera kontanter. Men guld omfattas ofta av andra kontrollsystem än kontanter. Det gör att stora värden kan flyttas över gränser med minimal kontroll.

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