Guld utmanar kokain som kartellernas kassako. Rusande priser och bristande kontroll gör den illegala guldhandeln till en låg‑riskmarknad med höga vinster.
Kartellerna byter fokus – från kokain till guld
I Latinamerika har kokain i decennier varit den organiserade brottslighetens främsta motor.
Nu däremot noterar både myndigheter och analytiker ett skifte. Det handlar om illegalt guld som bryts utan dokumentation och tillstånd och sedan relativt enkelt tvättas in i legitima handelsflöden.
Samtidigt visar utvecklingen att marknaden vuxit snabbt. Uppskattningar visar att illegal gruvdrift kan generera upp till 48 miljarder dollar i kriminella intäkter varje år.
Det är en av anledningarna till att illegalt guld blivit allt mer attraktivt för organiserad brottslighet.
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Svag tillsyn vid smuggling och penningtvätt
Enligt Oilprice.se sker smugglingen av det illegala guldet ofta via förfalskade dokument, skalbolag och mellanhänder som maskerar ursprunget innan det når raffinaderier, handlare eller banker.
För att resa in i länder som USA måste resenärer deklarera kontanter. Men guld omfattas ofta av andra kontrollsystem än kontanter. Det gör att stora värden kan flyttas över gränser med minimal kontroll.
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40 procent saknar åtgärder
Eftersom riskmodellerna inte fångar upp illegal gruvdrift passerar det illegala guldet rakt genom finanssystemet.
En global kartläggning från WWF-UK och Themis visar att 84 procent av finansinstitutionerna är exponerade för risker kopplade till illegal gruvdrift.
Samtidigt saknar omkring 40 procent av institutionerna åtgärder för att hantera dessa risker.
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Hälsokriser i gruvområdena
För kriminella nätverk erbjuder guldet en marknad med lägre risk för upptäckt och därtill höga vinster. För de människor som bryter guldet är verkligheten en annan – gruvorna är ofta högriskmiljöer.
I den småskaliga gruvdriften används kvicksilver för att separera guldet från malmen – en metod som ger snabba vinster men orsakar allvarliga hälsoskador.
Arbetare hanterar kvicksilver utan skyddsutrustning, vilket leder till neurologiska skador, njurproblem och förgiftning av hela lokalsamhällen via vatten och fisk.
Den illegala guldhandeln skapar därmed en folkhälsokris som inte syns i de internationella transaktionerna.
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Krav på hårdare reglering
Den amerikanska organisationen FACT Coalition vill nu se skärpta regler och hårdare kontroll av guldtransporter.
De vill också att illegal guldutvinning ska klassas som förbrott till penningtvätt. Organisationen menar att myndigheter måste följa pengarna – inte bara guldet – för att slå ut de kriminella nätverken.
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