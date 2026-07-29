Trump-administrationen inför nu importförbud mot nya kinesiska robotar och kraftomvandlare. Syftet är att skydda den amerikanska AI-utbyggnaden från säkerhetshot och att flytta hem tillverkning av industrier som väntas växa explosivt.
USA sätter stopp: Förbjuder kinesiska AI-robotar
Den amerikanska telekommyndigheten FCC presenterade åtgärderna på tisdagen.
Förbudet omfattar import av nya humanoida robotar och fyrbenta robotar, samt uppkopplade så kallade inverterare som kopplar samman förnybar energi och batterier med elnät och datacenter, det skriver Reuters.
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Enligt FCC kan utrustningen skapa sårbarheter i leveranskedjorna som hotar amerikansk ekonomi och nationell säkerhet, samtidigt som den utgör en cyberrisk mot kritisk infrastruktur.
Myndighetens ordförande Brendan Carr säger att FCC ska fortsätta arbeta för att säkra landets leveranskedjor.
Reglerna trädde i kraft direkt och gäller bara modeller som ännu inte lanserats. FCC har dock befogenhet att återkalla tillstånd även för redan godkända produkter.
Kinesisk robotjätte i skottgluggen
Förbudet väntas slå hårt mot Unitree, en av världens ledande tillverkare av humanoida robotar med knappt en femtedel av den globala marknaden, enligt analysföretaget Counterpoint Research.
Bolaget fördes nyligen upp på Pentagons lista över kinesiska företag med kopplingar till landets militär.
Unitree ingick nyligen ett samarbete med Nvidia om att använda chipjättens Blackwell-krets för att driva hjärnan i en av robotarna.
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Nvidia uppger att data från robotarna stannar i USA och att Unitrees största kunder är amerikanska universitet och forskningsinstitutioner.
Amerikanska Kinakritiker befarar samtidigt att robotarna kan användas för spionage mot nyckelindustrier eller fjärrstyras av utländska aktörer.
Unitree är också ett av de bolag som förbereder börsen. Företaget, baserat i Hangzhou, har fått klartecken för en notering på Shanghais STAR Market och planerar att ta in omkring 4,2 miljarder yuan, motsvarande nästan sex miljarder kronor.
En ny våg av kinesiska teknikbolag vill göra humanoida robotar till nästa stora industri efter elbilar och AI.
Robotarna testas redan i krig
Utvecklingen av humanoida robotar går snabbt, och tekniken närmar sig militära tillämpningar.
Det amerikanska robotikföretaget Foundation Future Industries har redan testat AI-styrda robotar i Ukraina och planerar att inleda försök med beväpnade användningsområden nästa år.
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Bolagets vd Sankaet Pathak menar att robotarna ska ses som ett komplement i uppdrag där hög precision krävs och risken för civila skador behöver minimeras, snarare än som en ersättare för dagens vapensystem.
Kinas dominans oroar
För Washington är rädslan att upprepa scenariot med sällsynta jordartsmetaller, kritiska insatsvaror som Kina dominerar så till den grad att Peking kunnat använda tillgången som påtryckningsmedel i internationella förhandlingar.
Kina är även världens största tillverkare av inverterare, ledd av Sungrow och Huawei, och har flyttat fram positionerna på den västerländska marknaden genom att pressa priserna.
Den kinesiska ambassaden i Washington uppmanar USA att sluta svartmåla kinesiska företag och varnar för att Peking kommer att vidta nödvändiga åtgärder mot allt som skadar landets intressen.