USA sätter stopp: Förbjuder kinesiska AI-robotar

Den amerikanska telekommyndigheten FCC presenterade åtgärderna på tisdagen.

Förbudet omfattar import av nya humanoida robotar och fyrbenta robotar, samt uppkopplade så kallade inverterare som kopplar samman förnybar energi och batterier med elnät och datacenter, det skriver Reuters.

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Enligt FCC kan utrustningen skapa sårbarheter i leveranskedjorna som hotar amerikansk ekonomi och nationell säkerhet, samtidigt som den utgör en cyberrisk mot kritisk infrastruktur.

Myndighetens ordförande Brendan Carr säger att FCC ska fortsätta arbeta för att säkra landets leveranskedjor.

Reglerna trädde i kraft direkt och gäller bara modeller som ännu inte lanserats. FCC har dock befogenhet att återkalla tillstånd även för redan godkända produkter.

Kinesisk robotjätte i skottgluggen

Förbudet väntas slå hårt mot Unitree, en av världens ledande tillverkare av humanoida robotar med knappt en femtedel av den globala marknaden, enligt analysföretaget Counterpoint Research.

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Bolaget fördes nyligen upp på Pentagons lista över kinesiska företag med kopplingar till landets militär.

Unitree ingick nyligen ett samarbete med Nvidia om att använda chipjättens Blackwell-krets för att driva hjärnan i en av robotarna.

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Nvidia uppger att data från robotarna stannar i USA och att Unitrees största kunder är amerikanska universitet och forskningsinstitutioner.

Amerikanska Kinakritiker befarar samtidigt att robotarna kan användas för spionage mot nyckelindustrier eller fjärrstyras av utländska aktörer.

Unitree är också ett av de bolag som förbereder börsen. Företaget, baserat i Hangzhou, har fått klartecken för en notering på Shanghais STAR Market och planerar att ta in omkring 4,2 miljarder yuan, motsvarande nästan sex miljarder kronor.

En ny våg av kinesiska teknikbolag vill göra humanoida robotar till nästa stora industri efter elbilar och AI.