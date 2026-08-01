Bubs-febern i USA – Orkla satsar miljarder när svenskt godis går viralt

När Bubs köptes upp av Orkla 2023 var målet att fortsätta växa. Det gick snabbare än företaget räknat med. För att säkra fortsatt produktion går Orkla nu vidare och köper den nederländska tillverkaren CCI för 2,3 miljarder kronor.

CCI driver idag fyra fabriker i Nederländerna och Tyskland och har redan levererat delar av Bubs sortiment sedan 2025. Under 2026 väntas bolaget omsätta runt 110 miljoner euro.

Ingvill T. Berg, vd för Orkla Snacks, beskriver köpet av CCI som en strategisk pusselbit som ger både kompetens och ett brett europeiskt kundnätverk.

Produktionskapaciteten ska byggas ut successivt för att möta den växande exportefterfrågan. Affären väntas bli klar under hösten 2026.

Läs också: Svenskt lösgodis ska ta över världen – Cloetta öppnar i USA. Realtid

Från Jönköping till internationellt genombrott

Bubs grundades i Jönköping 1992 och har byggt sin profil kring svenskt lösgodis, där gelégodiset är kärnan. Skallarna och surfiskarna har länge varit populära i Sverige, men det är först de senaste åren som de fått internationellt genomslag.



Den svenska lösgodiskulturen – med självplock, tydliga smaker och färgglada hyllor – har blivit ett fenomen på sociala medier och skapat en nyfikenhet som Bubs dragits med i.

Svenskt lösgodis – en trend i tuffa tider

ANNONS

När konsumentförtroendet sjunker och större inköp skjuts på framtiden har vissa mindre lyxköp fått en skjuts. BBC beskriver hur godisbutiker i New York växer genom att erbjuda prisvärda vardagsbelöningar – en effekt som ofta kopplas till den så kallade ”lipstick effect”.



Godis ses som en liten och överkomlig vardagslyx, vilket gör att efterfrågan kan hålla i sig även när hushållen drar ned på större inköp, och ägare till godisbutiker beskriver hur ”a little candy goes a long way”.



Pick-and-mix-modellen, som innebär att kunderna själva väljer sina produkter, minskar dessutom arbetskostnaderna för butikerna.

Där passar det svenska lösgodiskonceptet väl in. Candy King har i dag en butik i Manhattan, medan BonBon driver fem butiker i New York och en i Hamptons.

Läs även: Sockertorsk? Här är de vanligaste fällorna. Dagens PS