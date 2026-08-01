Det talas allt mer om en sammanslagning av Tesla och SpaceX. Men det skulle i så fall troligen tvinga Elon Musk till ett drastiskt beslut.
Musk kan tvingas sälja allt i Kina – om jätteaffären ska gå i lås
Tesla utreder möjligheten att sälja, knoppa av eller på annat sätt separera sin verksamhet i Kina.
Syftet är att minska de geopolitiska riskerna och underlätta en eventuell sammanslagning med rymdbolaget SpaceX, enligt uppgifter till Wall Street Journal.
Planeringen ska ha pågått under flera år.
Har avfärdat uppgifterna
Elon Musk har enligt tidningens källor velat skapa en tydlig organisatorisk uppdelning mellan Teslas amerikanska och kinesiska verksamheter.
Bakgrunden är den ökande osäkerheten i relationen mellan USA och Kina, inte minst risken för en konflikt kring Taiwan.
Enligt uppgifterna har vissa Tesla-chefer nu fått i uppdrag att förbereda en separation av den kinesiska verksamheten.
Bland alternativen som diskuterats finns en avknoppning, en försäljning eller i sista hand en nedläggning. Elon Musk har dock avfärdat uppgifterna och har på X beskrivit dem som ”fake news”.
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Skulle kräva ingående granskning
Frågan har fått ökad aktualitet sedan SpaceX i juni genomförde en rekordstor börsnotering som värderade bolaget till omkring 86 miljarder dollar.
Under senare tid har investerare och analytiker spekulerat i att de båda Musk-kontrollerade bolagen på sikt skulle kunna slås samman, särskilt eftersom båda satsar stort på artificiell intelligens.
En sådan affär skulle dock kunna skapa betydande regulatoriska problem.
SpaceX är en av USA:s största försvarsleverantörer och arbetar bland annat med uppskjutning av militära satelliter och kommunikationssystem för amerikanska myndigheter.
Om bolaget samtidigt skulle kontrollera Teslas fabriker i Kina väntas både amerikanska och kinesiska myndigheter granska affären noggrant.
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Stor marknad för Tesla
En separation av Teslas kinesiska verksamhet skulle kunna minska dessa risker genom att skapa en tydligare organisatorisk och juridisk gräns mellan bolagen.
Uppgifter gör också gällande att Tesla överväger separata IT-system, exportorganisationer och begränsad tillgång mellan kinesiska och övriga delar av koncernen.
Kina är Teslas näst största marknad efter USA och stod för omkring 18 procent av bolagets försäljning under första halvåret 2026.
I Shanghai har företaget stora fabriker som producerar både elbilar och batterier för den kinesiska marknaden och för export till flera andra länder.
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