Musk kan tvingas sälja allt i Kina – om jätteaffären ska gå i lås

Tesla utreder möjligheten att sälja, knoppa av eller på annat sätt separera sin verksamhet i Kina.

Syftet är att minska de geopolitiska riskerna och underlätta en eventuell sammanslagning med rymdbolaget SpaceX, enligt uppgifter till Wall Street Journal.

Planeringen ska ha pågått under flera år.

Har avfärdat uppgifterna

Elon Musk har enligt tidningens källor velat skapa en tydlig organisatorisk uppdelning mellan Teslas amerikanska och kinesiska verksamheter.

Bakgrunden är den ökande osäkerheten i relationen mellan USA och Kina, inte minst risken för en konflikt kring Taiwan.

Enligt uppgifterna har vissa Tesla-chefer nu fått i uppdrag att förbereda en separation av den kinesiska verksamheten.

Bland alternativen som diskuterats finns en avknoppning, en försäljning eller i sista hand en nedläggning. Elon Musk har dock avfärdat uppgifterna och har på X beskrivit dem som ”fake news”.

ANNONS

Läs mer: Elon Musks Space X gör största börsnoteringen genom tiderna. Dagens PS