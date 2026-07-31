Bryssel och Peking är på väg mot en handelskonfrontation under hösten, men hur mycket EU faktiskt kan pressa fram i eftergifter avgörs av en enda fråga: hur mycket ekonomisk smärta unionen är beredd att uthärda.
Tiden rinner ut för EU i handelsstriden med Kina
Bakgrunden är ett handelsunderskott som skenat.
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EU:s underskott mot Kina har mer än fördubblats på fem år, från 182 miljarder euro 2020 till 360 miljarder euro 202, och nådde under fjolåret rekordnivån en miljard euro om dagen. Det framgår av en analys i Euronews.
Inget enda medlemsland går längre med överskott mot Kina, inte ens Tyskland.
Deadline i oktober
Parterna enades i somras om att leverera ”konkreta resultat” senast i oktober.
Men enligt flera experter är chansen liten att Peking gör några större eftergifter, givet de strukturella obalanserna.
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Tidpunkten är inte slumpmässig. Oktober markerar slutet på den ettåriga vapenvilan mellan Kina och USA som låtit kinesiska sällsynta jordartsmetaller fortsätta flöda till bland annat EU.
Just det beroendet är ett av Kinas starkaste påtryckningsmedel.
Alicia García-Herrero vid tankesmedjan Bruegel säger till Euronews att det mest realistiska utfallet vore en överenskommelse om stora importkvoter, men hon tvivlar på att ett sådant system håller över tid.
Kina vinner till slut i fråga om marknadstillträde, varnar hon.
”Kina 2.0-chocken”
Att pressen ökat märks redan i europeisk industri.
Dagens PS har rapporterat att Volkswagen skär bort minst 28 000 tjänster, och att över 1 300 branschorganisationer i 25 sektorer varnat för att de kommande fem åren blir de tuffaste för europeisk industri på decennier.
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Euronews talar om en ”Kina 2.0-chock” där hela sektorer riskerar att slås ut av subventionerad import.
EU:s hittills skarpaste åtgärd, strafftullar på kinesiska elbilar på upp till 45 procent, gav magert resultat. Tillverkarna ställde snabbt om till laddhybrider som inte omfattas av tullarna.
Livsmedel dras in
Konflikten breddas nu.
Realtid har berättat att EU inlett en antidumpningsutredning mot kinesiskt ankkött, ett tecken på att även jordbruket dras in i striden.
Kina har tidigare svarat på EU:s tullar med egna hinder mot europeiskt griskött, mejeriprodukter och konjak.
Samtidigt vet Peking att tiden arbetar för landet.