Tiden rinner ut för EU i handelsstriden med Kina

Bakgrunden är ett handelsunderskott som skenat.

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EU:s underskott mot Kina har mer än fördubblats på fem år, från 182 miljarder euro 2020 till 360 miljarder euro 202, och nådde under fjolåret rekordnivån en miljard euro om dagen. Det framgår av en analys i Euronews.

Inget enda medlemsland går längre med överskott mot Kina, inte ens Tyskland.

Deadline i oktober

Parterna enades i somras om att leverera ”konkreta resultat” senast i oktober.

Men enligt flera experter är chansen liten att Peking gör några större eftergifter, givet de strukturella obalanserna.

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Tidpunkten är inte slumpmässig. Oktober markerar slutet på den ettåriga vapenvilan mellan Kina och USA som låtit kinesiska sällsynta jordartsmetaller fortsätta flöda till bland annat EU.

Just det beroendet är ett av Kinas starkaste påtryckningsmedel.

Alicia García-Herrero vid tankesmedjan Bruegel säger till Euronews att det mest realistiska utfallet vore en överenskommelse om stora importkvoter, men hon tvivlar på att ett sådant system håller över tid.

Kina vinner till slut i fråga om marknadstillträde, varnar hon.