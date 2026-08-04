Oljeprisrallyt under våren gav Saudi Aramco ett kraftigt lyft. Under det senaste kvartalet ökade bolaget vinsten med 78 miljarder kronor.
Oljejätten badar i pengar – vinsten rusar med 78 miljarder
Saudi Aramco är inte bara världens största oljeproducent utan också ett av världens mest lönsamma bolag och en central kassako för den saudiska staten.
Aramco handlar med enorma volymer olja, vilket gör att varje prisuppgång på olja slår igenom kraftigt i resultatet.
Den här gången handlade det om 78 miljarder kronor – ett lyft som är anmärkningsvärt även för en aktör av Aramcos storlek.
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Exporten hölls uppe trots Hormuz‑stoppet
Enligt Dagens Industri kunde Aramco hålla leveranserna uppe trots den tillfälliga stängningen av Hormuzsundet. Sundet är en av världens viktigaste flaskhalsar för oljeexport.
Merparten av exporten dirigerades om via Röda havet, vilket gjorde att bolaget undvek större störningar och kunde fortsätta sälja på en marknad där priserna steg rusade.
Pengarna går till landets omställning
Saudiarabien står mitt i en omfattande omställning där staten satsar enorma summor på de så kallade megaprojekten inom Vision 2030.
Det handlar om framtidsstaden Neom, det linjära stadsbygget The Line, lyxturismsatsningen Red Sea Project, nöjes- och sportområdet Qiddiya samt stadsutvecklingen Diriyah Gate i Riyadh.
Projekten är tänkta att minska landets beroende av oljan – men finansieras till stor del av just oljeintäkterna. Aramcos utdelningar är därför en viktig kassako för den saudiska staten.
Den starkare lönsamheten stärker i förlängningen statens finanser och ökar det ekonomiska utrymmet, även om kvartalsvinsten inte är öronmärkt för enskilda projekt.
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De högsta marginalerna i branschen
Rapporten visar återigen hur känsligt Aramcos resultat är för förändringar i oljepriset.
Marginalerna är bland de högsta i branschen, och bolagets produktionsapparat är både billig och skalbar.
Det gör att varje uppgång i oljepriset får ett större genomslag än hos konkurrenterna, något som blivit tydligt i det senaste kvartalet.
Aramco är i dag värderat till omkring 16 700 miljarder kronor, vilket placerar bolaget bland världens största börsbolag.
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