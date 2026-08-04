Oljejätten badar i pengar – vinsten rusar med 78 miljarder

Saudi Aramco är inte bara världens största oljeproducent utan också ett av världens mest lönsamma bolag och en central kassako för den saudiska staten.

Aramco handlar med enorma volymer olja, vilket gör att varje prisuppgång på olja slår igenom kraftigt i resultatet.



Den här gången handlade det om 78 miljarder kronor – ett lyft som är anmärkningsvärt även för en aktör av Aramcos storlek.

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Exporten hölls uppe trots Hormuz‑stoppet

Enligt Dagens Industri kunde Aramco hålla leveranserna uppe trots den tillfälliga stängningen av Hormuzsundet. Sundet är en av världens viktigaste flaskhalsar för oljeexport.



Merparten av exporten dirigerades om via Röda havet, vilket gjorde att bolaget undvek större störningar och kunde fortsätta sälja på en marknad där priserna steg rusade.