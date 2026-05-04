EU riskerar att slösa bort 230 miljarder kronor på AI‑center

Satsningen är en del av unionens ambition att stärka Europas AI-kapacitet.



Unionen har redan beslutat om flera nya anläggningar, men de klarar inte de mest avancerade modellerna. Därför vill kommissionen nu gå vidare med en betydligt större satsning.

Kritiken växer mot satsningen

Flera EU‑parlamentariker och forskare ifrågasätter om satsningen verkligen behövs, rapporterar Politico. Kritikerna hävdar att kommissionen inte kan visa vilka företag som ska använda den enorma datakapaciteten.

Den tyska EU‑parlamentarikern Sergey Lagodinsky uppger att han fortfarande saknar en förklaring till vilken affärsmodell som ska bära projekten.

Han konstaterar att företrädare lyfter behovet av mer datakraft, men att de inte kan förklara vad den ska användas till.

