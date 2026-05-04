EU-kommissionen planerar att bygga ut sin AI‑kapacitet för att själv kunna träna de stora språkmodeller som driver utvecklingen i USA och Kina. Men kritiker varnar för att efterfrågan är oklar och att satsningen riskerar att bli kostsam.
EU riskerar att slösa bort 230 miljarder kronor på AI‑center
Satsningen är en del av unionens ambition att stärka Europas AI-kapacitet.
Unionen har redan beslutat om flera nya anläggningar, men de klarar inte de mest avancerade modellerna. Därför vill kommissionen nu gå vidare med en betydligt större satsning.
Kritiken växer mot satsningen
Flera EU‑parlamentariker och forskare ifrågasätter om satsningen verkligen behövs, rapporterar Politico. Kritikerna hävdar att kommissionen inte kan visa vilka företag som ska använda den enorma datakapaciteten.
Den tyska EU‑parlamentarikern Sergey Lagodinsky uppger att han fortfarande saknar en förklaring till vilken affärsmodell som ska bära projekten.
Han konstaterar att företrädare lyfter behovet av mer datakraft, men att de inte kan förklara vad den ska användas till.
Få företag har användning för anläggningarna
Tankesmedjan CEPS framhåller att Europa i praktiken bara har ett företag som utvecklar språkmodeller i den storlek som kräver så stora resurser.
Ett av de få exemplen är franska Mistral AI, som redan bygger egen kapacitet i Sverige och Frankrike.
Kritikerna varnar därför för att EU kan bygga center som står utan användare, eftersom de mest avancerade aktörerna redan hanterar sina behov själva.
Risk för ökat beroende av USA
Andra varnar för att satsningen kan bli kontraproduktiv och i stället öka Europas beroende av USA. De påpekar att ett enda amerikanskt företag kontrollerar de specialiserade datorkretsar som anläggningarna behöver.
En grupp EU‑parlamentariker ifrågasätter därför hur kommissionen ska minska beroendet när avgörande teknik fortfarande måste köpas från USA.
Fel typ av AI, enligt kritikerna
Det finns också kritik mot själva inriktningen. Flera röster menar att EU inte kan konkurrera med USA:s och Kinas investeringar i stora språkmodeller. Istället borde unionen fokusera på områden där Europa redan är starkt.
De pekar på att stora språkmodeller främst används för textgenerering, medan europeisk industri behöver AI som kan lösa tekniska och industriella problem.
